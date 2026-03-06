Mensagens expõem conexão entre Vorcaro e Alexandre de Moraes

Ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro - Foto: Montagem | Nelson Jr/SCO/STF e Divulgação

Uma troca de mensagens entre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e o ex-banqueiro fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, apontou que a conversa entre eles se estendeu ao longo de todo o dia 17 de novembro do ano passado, quando o executivo foi preso pela Polícia Federal (PF), no âmbito da operação Compliance Zero.

Vorcaro chegou a ser solto dias depois mas, nesta semana, foi novamente detido em nova fase dos trabalhos da corporação.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Prestação de contas

Conforme a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, as mensagens enviadas do empresário do magistrado mostram Vorcaro prestando contas ao ministro do STF sobre o avanço das negociações para a venda do Banco Master. As conversas teriam se estendido entre às 7h19 e 20h48.

Nelas, o fundador da instituição financeira relata que antecipou o negócio e que conseguiu salvá-lo, embora não fosse do jeito que ele queria. No entanto, mostrou preocupação com um possível vazamento da venda, o qual chamou de "péssimo".

Ordem de prisão

Pouco antes da abordagem policial no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no dia da detenção, às 22h, Vorcaro questiona se Moraes tinha conseguido bloquear uma ordem de prisão contra o empresário fosse executada.

O que chamou atenção, no entanto, foi o fato de tanto o dono do Banco Master como Alexandre de Moraes escreviam o texto nos blocos de notas de seus aparelhos, tiravam prints e depois enviavam como imagens de visualização única.

Por isso, as mensagens do ministro não estão disponíveis, ao contrário das de Vorcaro.

Ataque ao STF

Procurado pela publicação, o ministro Alexandre de Moraes preferiu não se manifestar. Em nota enviada na tarde de quinta-feira, 5, o magistrado afirma que “não recebeu as mensagens referidas na matéria” e que “trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o STF”.

Por sua vez, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que não comentaria.