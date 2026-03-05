RISCO À SEGURANÇA
Mendonça cita "influência" e manda Vorcaro para Brasília
Ministro acatou pedido da Policia Federal
Por Rodrigo Tardio
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na noite desta quinta-feira, 5, a transferência imediata de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, para a Penitenciária Federal de Brasília.
A medida atende a uma representação da Polícia Federal (PF), que identificou riscos à segurança pública caso o empresário permanecesse custodiado em unidades do sistema prisional estadual.
Na decisão, Mendonça destacou que os relatórios da PF indicam que o investigado possui "significativa capacidade de articulação e influência sobre diversos atores situados em diferentes esferas do poder público e do setor privado".
Para os investigadores, a permanência de Vorcaro em uma unidade comum em São Paulo poderia comprometer o andamento das apurações devido ao seu poder de interlocução.
Milícia privada
Vorcaro foi preso pela segunda vez na última quarta-feira, 4, sob a acusação de liderar uma estrutura criminosa montada para monitorar, perseguir e ameaçar adversários comerciais, ex-colaboradores, autoridades e jornalistas.
De acordo com a Polícia Federal, o grupo operava como uma "milícia privada" voltada aos interesses do ex-banqueiro.
O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, também foi detido na mesma operação. Ambos haviam sido levados inicialmente para o Centro de Detenção Provisória (CDP) 2 de Guarulhos e, nesta quinta-feira, chegaram a ser transferidos para a Penitenciária de Potim, no interior de São Paulo, onde cumpririam um período de isolamento para adaptação.
Com a nova ordem do STF, apenas Vorcaro deve seguir para a capital federal, para uma unidade de segurança máxima.
