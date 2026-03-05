Menu
BANCO MASTER

"Grande amigo": mensagens ligam Daniel Vorcaro a Ciro Nogueira

Ex-banqueiro foi preso durante nova fase da operação Compliance Zero

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

05/03/2026 - 7:53 h | Atualizada em 05/03/2026 - 8:35

Senador Ciro Nogueira e banqueiro Daniel Vorcaro
Senador Ciro Nogueira e banqueiro Daniel Vorcaro -

O fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, chamou o senador Ciro Nogueira (PP-PI), de "grande amigo de vida", em uma troca de mensagens com a namorada, a blogueira Martha Graeff, em maio de 2024 — na quarta-feira, 4, o empresário foi novamente preso durante uma nova fase da operação Compliance Zero.

Na conversa, Vorcaro tece elogios ao pepista. "Quero te apresentar. Um dos meus grandes amigos de vida", diz a mensagem obtida pelo jornal Folha de S.Paulo.

Celebração de emenda

Naquele mesmo ano, celebrou com a amada o fato de Ciro ter apresentado uma emenda para aumentar a garantia do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão. O texto foi apresentado na PEC (Proposta de Emenda à Constituição) sobre a autonomia do Banco Central.

A emenda ficou conhecida como "emenda Master" por favorecer o banco. Os CDBs do Master ofereciam taxas que chegaram a 140% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) e usavam em sua campanha de marketing a cobertura pelo FGC, para sugerir que estava livre de riscos.

"Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica no mercado financeiro!". "Ajuda os bancos médios e diminui poder dos grandes! Está todo mundo louco", afirmou.

No entanto, A proposta de Nogueira foi engavetada após resistência das principais entidades ligadas ao setor bancário.

Reação

Procurado, o senador afirmou à Folha, por meio de sua assessoria de imprensa, que mantém diálogos por mensagens com centenas de pessoas, "o torna próximo apenas por, eventualmente, interagir com elas".

"Ciro Nogueira volta a destacar que está tranquilo quanto às investigações da Polícia Federal nas denúncias que envolvem o empresário, uma vez que não mantém nem nunca manteve qualquer conduta inadequada relacionada ao caso em apuração", diz um trecho da nota.

Tags:

Banco MAster Ciro Nogueira Daniel Vorcaro

