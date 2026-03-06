Menu
HOME > POLÍTICA
CASO BANCO MASTER

Vorcaro será transferido para presídio federal nesta sexta-feira

Banqueiro é acusado de fraudes financeiras

Ane Catarine

Por Ane Catarine

06/03/2026 - 6:56 h | Atualizada em 06/03/2026 - 7:07

Daniel Vorcaro
Daniel Vorcaro -

O banqueiro Daniel Vorcaro, de 42 anos, será transferido para a Penitenciária Federal em Brasília nesta sexta-feira, 6, segundo informações da CNN Brasil. Dono do Banco Master, ele estava no presídio de Potim, no interior de São Paulo, após passar pela carceragem da Polícia Federal e pelo Centro de Detenção Provisória de Guarulhos.

Essa será a terceira transferência do banqueiro em três dias após a prisão preventiva na Operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras.

Por que a transferência para Brasília?

A mudança foi solicitada pela Polícia Federal, que apontou que Vorcaro “detém significativa capacidade de articulação e influência sobre diversos atores situados em diferentes esferas do poder público e do setor privado”.

“A custódia do investigado em unidade prisional dotada de regime de segurança diferenciado e monitoramento mais rigoroso revela-se medida apta a preservar a efetividade da prisão preventiva e a mitigar riscos institucionais associados à elevada sensibilidade da investigação”, informou a corporação.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, autorizou posteriormente o pedido de transferência.

Leia Também:

Banqueiro Vorcaro citou jantar com Luciano Huck em conversas
"Grande amigo": mensagens ligam Daniel Vorcaro a Ciro Nogueira
"Sicário", mercenário de Daniel Vorcaro, morre após ser preso pela PF

Como será a transferência?

A Polícia Penal Federal é responsável pela operação e já montou o plano aéreo e terrestre para a escolta de Vorcaro.

A entrega do preso será feita inicialmente pela Polícia Penal de São Paulo à Polícia Penal Federal, que realizará o transporte em um avião de pequeno porte da Polícia Federal.

Como é a nova penitenciária?

A Penitenciária Federal em Brasília tem 208 celas individuais, cada uma com cerca de seis metros quadrados.

Antes de ser integrado ao regime regular da unidade, Vorcaro deverá permanecer isolado por 20 dias em uma cela de nove metros quadrados durante o período de adaptação.

Tags:

Banco MAster Daniel Vorcaro polícia federal STF

Ver todas

x