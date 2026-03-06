Banqueiro Vorcaro citou jantar com Luciano Huck em conversas

Siga o A TARDE no Google

Vorcaro fala em mensagem que estava saindo para encontrar o apresentador - Foto: Reprodução | TV Globo e Reprodução | Redes Sociais

O banqueiro Daniel Vorcaro citou, além de integrantes do mundo político, ao menos um jantar com Luciano Huck nas trocas de mensagens com sua ex-noiva Martha Graeff.

A citação ao apresentador foi feita em uma conversa entre o dono do Banco Master e a ex-namorada no dia 28 de outubro de 2024, quando o Banco Master já apresentava sinais de problemas de liquidez.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Naquele dia, em uma mensagem enviada a Martha às 20h23, Vorcaro avisa que está “saindo do banco e indo para jantar com Luciano Huck” e pergunta sobre o trabalho da ex-noiva.

“To saindo banco e indo [sic] pra jantar com Luciano Huck, e vc”, escreveu o banqueiro na mensagem. “To aqui ainda”, responde Martha. “Gravando ainda? Pra alguma marca? [sic]”, diz Vorca.

Vale lembrar que Huck chegou a ser garoto-propaganda do Will Bank, que era controlado pelo Banco Master. O apresentador teve um quadro em seu programa dominical patrocinado pela empresa de Daniel Vorcaro.

Além disso, o apresentador também chegou a avaliar a compra, junto a um grupo de investidores, do Will Bank. A tentativa de vender o banco foi uma das apostas de Vorcaro para resolver o problema de liquidez do Master.