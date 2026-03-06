Menu
POLÊMICA

Banqueiro Vorcaro citou jantar com Luciano Huck em conversas

Vorcaro fala em mensagem que estava saindo para encontrar o apresentador

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

06/03/2026 - 6:50 h

Vorcaro fala em mensagem que estava saindo para encontrar o apresentador
Vorcaro fala em mensagem que estava saindo para encontrar o apresentador -

O banqueiro Daniel Vorcaro citou, além de integrantes do mundo político, ao menos um jantar com Luciano Huck nas trocas de mensagens com sua ex-noiva Martha Graeff.

A citação ao apresentador foi feita em uma conversa entre o dono do Banco Master e a ex-namorada no dia 28 de outubro de 2024, quando o Banco Master já apresentava sinais de problemas de liquidez.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Naquele dia, em uma mensagem enviada a Martha às 20h23, Vorcaro avisa que está “saindo do banco e indo para jantar com Luciano Huck” e pergunta sobre o trabalho da ex-noiva.

Leia Também:

Mendonça cita "influência" e manda Vorcaro para Brasília
"Grande amigo": mensagens ligam Daniel Vorcaro a Ciro Nogueira
"Sicário", mercenário de Daniel Vorcaro, morre após ser preso pela PF

“To saindo banco e indo [sic] pra jantar com Luciano Huck, e vc”, escreveu o banqueiro na mensagem. “To aqui ainda”, responde Martha. “Gravando ainda? Pra alguma marca? [sic]”, diz Vorca.

Vale lembrar que Huck chegou a ser garoto-propaganda do Will Bank, que era controlado pelo Banco Master. O apresentador teve um quadro em seu programa dominical patrocinado pela empresa de Daniel Vorcaro.

Além disso, o apresentador também chegou a avaliar a compra, junto a um grupo de investidores, do Will Bank. A tentativa de vender o banco foi uma das apostas de Vorcaro para resolver o problema de liquidez do Master.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Tags:

Banco MAster Daniel Vorcaro luciano huck

x