HOME > POLÍTICA
CASO BANCO MASTER

Daniel Vorcaro é transferido para presídio federal em Brasília

Banqueiro e ex-dono do Banco Master foi transferido para Brasília a pedido da Polícia Federal

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

06/03/2026 - 13:42 h

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master -

Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, deixou a Penitenciária II Potim, localizada no interior de São Paulo, nesta sexta-feira, 6, sendo transferido para um presídio federal, em Brasília.

A movimentação aconteceu após a determinação do ministro do STF André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), feita nesta quinta-feira, 5.

O ministro acatou o pedido da Polícia Federal (PF) que apontou a necessidade imediata da transferência do banqueiro, alegando a necessidade de manter a integridade física de Vorcaro.

Ele será escoltado de Potim até o Aeroporto de São José dos Campos, que resulta em uma viagem de 82 quilômetros, onde vai embarcar em uma aeronave da PF.

Prisão de Daniel Vorcaro

  • O banqueiro Daniel Vorcaro e o pastor Fabiano Zettel, seu cunhado, foram presos na última quarta-feira, 4;
  • Eles são investigados pela terceira fase da Operação Compliance Zero, por suspeita de corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução de Justiça;
  • Inicialmente, ambos foram levados à sede da Polícia Federal na Lapa, na zona oeste de São Paulo;
  • Após passarem por audiência de custódia, foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) II de Guarulhos, na região metropolitana da capital;
  • Vorcaro e Zettel passaram a noite de quarta-feira no CDP II;
  • Na quinta-feira (5/3), os ambos foram transferidos para a Penitenciária II Potim, no Vale do Paraíba, interior de SP;
  • No estabelecimento prisional estadual, os dois permaneceram isolados por 10 dias, mas Vorcaro teve a transferência autorizada para o sistema federal, no qual dará entrada nesta sexta-feira.
  • Zettel segue preso em Potim.

Pedido de transferência da Policia Federal

No pedido de transferência, a PF justificou que a lei prevê a inclusão “em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso condenado ou provisório”.

Para a PF, a Penitenciária Federal em Brasília apresenta condições institucionais que “permitem monitoramento mais próximo da execução da custódia, considerando a localização da unidade em relação aos órgãos responsáveis pela condução da investigação e pela supervisão judicial das medidas cautelares adotadas no âmbito do STF”.

Tags:

Banco MAster Daniel Vorcaro prisão tranferência

