POLÍTICA
SALVADOR

Após mais de 70 anos, trio elétrico vira patrimônio cultural imaterial

Nova lei municipal reconhece um dos principais símbolos do Carnaval

Ane Catarine

Por Ane Catarine

06/03/2026 - 9:40 h

Trio Comanches no Circuito Osmar - Campo Grande
Trio Comanches no Circuito Osmar - Campo Grande

O trio elétrico agora é oficialmente considerado Patrimônio Cultural Imaterial de Salvador. O reconhecimento foi estabelecido pela Lei nº 9.948/2026, sancionada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) e publicada no Diário Oficial do Município (DOM) na quinta-feira, 5.

A nova legislação formaliza o reconhecimento de um dos principais símbolos da cultura da capital baiana, especialmente associado ao Carnaval de Salvador. Com a norma, o trio elétrico passa a integrar oficialmente o conjunto de bens culturais protegidos pela cidade.

De acordo com o texto da lei, caberá a Fundação Gregório de Mattos (FGM) adotar as medidas necessárias para garantir o cumprimento da norma. Entre as ações previstas estão iniciativas de reconhecimento, preservação e valorização da tradição cultural associada ao trio elétrico.

O que muda?

Apesar do reconhecimento oficial, a lei não altera regras de funcionamento do carnaval, da circulação dos trios ou da organização da festa.

O principal efeito da medida é institucionalizar o trio elétrico como patrimônio cultural da cidade e reforçar a importância histórica desse elemento para a identidade cultural soteropolitana.

Trio Internacionais com Compadre Washington e Beto Jamaica
Trio Internacionais com Compadre Washington e Beto Jamaica | Foto: José Simões/Ag A TARDE.

História

Símbolo do Carnaval de Salvador, o trio elétrico surgiu na década de 1950, quando os músicos Dodô e Osmar adaptaram instrumentos elétricos em um veículo para tocar música pelas ruas de Salvador, dando origem a um formato que se tornaria marca registrada da folia baiana.

Com o passar das décadas, a estrutura evoluiu e passou a integrar grandes desfiles e apresentações durante o carnaval.

x