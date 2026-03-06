Menu
HOME > POLÍTICA
ELEIÇÕES

PT diz que polêmica sobre federação com PSOL é “desnecessária”

Presidente do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva defende junção

Ane Catarine

Por Ane Catarine

06/03/2026 - 10:42 h | Atualizada em 06/03/2026 - 11:24

Presidente do PT, Edinho Silva
Presidente do PT, Edinho Silva -

Após diversos políticos do PSOL se posicionarem contra a possibilidade de o partido passar a integrar a Federação Brasil da Esperança, o presidente do PT, Edinho Silva, afirmou que a polêmica criada em torno do assunto é “desnecessária”.

Atualmente, a federação é composta por PT, PV e PCdoB. Dentro do PSOL, apenas a corrente liderada pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, defende a integração.

“É um tema que eu sei que tem gerado muita polêmica. E acho que é até uma polêmica desnecessária. Não que o debate não seja importante, mas esse ambiente de polêmica e uma certa agressividade é desnecessário”, afirmou o petista nas redes sociais na quinta-feira, 5.

Fortalecimento da esquerda

Defensor da entrada do PSOL na federação, Edinho disse ainda que a discussão sobre formalizar um grupo único no campo da esquerda é uma “exigência histórica” e que a unificação pode contribuir para o projeto de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O petista também argumentou que a criação de uma grande federação com o maior número possível de partidos de esquerda seria uma forma de fazer frente às legendas de direita que têm adotado estratégia semelhante para ampliar forças no Congresso Nacional.

Lideranças baianas resistem à federação

O presidente do PSOL na Bahia e pré-candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur afirmou ao portal A TARDE que “a junção não é viável em âmbito estadual”. Ele ponderou, no entanto, que a decisão cabe exclusivamente à direção nacional.

Já o presidente do PT baiano, Tássio Brito, afirmou que o debate sobre a federação “ainda não é oficial”. Ele, porém, minimizou as resistências e avaliou que a aliança não traria prejuízos.

“A federação nacional está sendo discutida pelas direções dos partidos. O PT sempre prezou por fortalecer o governo Lula nas suas alianças. O PSOL é um partido de esquerda, do campo progressista, com relevância nacional. Essa aliança não teria nenhum problema, já que as pautas caminham juntas”, disse o petista.

Tags:

Edinho Silva federação psol PT

x