Márcio Marinho reage após ter nome divulgado em lista de Vorcaro
Contatos de deputados baianos constam na lista do dono do Banco Master
Por Anderson Ramos
Um dos três deputados federais da Bahia a aparecer na lista de contatos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, Márcio Marinho (Republicanos) usou as suas redes sociais para informar qual era a sua relação com o banqueiro.
A parlamentar afirma que é alvo de injustiça e vítima de uma narrativa nas redes apenas porque alguém tem o meu contato, mas eu não tenho o da pessoa. “Como personalidade pública, é natural que o meu contato esteja acessível a cidadãos, empresários e representantes de diversos setores da sociedade”, se defendeu.
Ele também escreveu que foi o primeiro deputado federal a pedir audiência pública para investigar a operação entre o BRB e o Banco Master. “Sou ficha Limpa, nunca respondi a processo e sempre pautei minha vida pública pelo trabalho sério. Em ano eleitoral, infelizmente, tem gente tentando distorcer os fatos”, acrescentou.
Além de Marinho, consta na lista de contatos do Vorcaro o deputado Diego Coronel (PSD) que também se manifestou nesta sexta sobre o caso. “Quem não deve, não teme. Nunca tive qualquer contato com o dono do Banco Master. O povo brasileiro merece que tudo seja esclarecido. Por isso, eu assinei a CPI da Câmara dos Deputados e assinei também a CPMI na Câmara e do Senado, para que a gente possa investigar o caso a fundo”, afirmou em vídeo publicado em suas redes sociais.
O outro parlamentar baiano citado, João Carlos Bacelar (PL), não se pronunciou até o momento.
