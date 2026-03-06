Márcio Marinho reage após ter nome divulgado em lista de Vorcaro

Deputado federal e presidente do Republicanos na Bahia, Márcio Marinho. - Foto: Divulgação/ Ascom

Um dos três deputados federais da Bahia a aparecer na lista de contatos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, Márcio Marinho (Republicanos) usou as suas redes sociais para informar qual era a sua relação com o banqueiro.

A parlamentar afirma que é alvo de injustiça e vítima de uma narrativa nas redes apenas porque alguém tem o meu contato, mas eu não tenho o da pessoa. “Como personalidade pública, é natural que o meu contato esteja acessível a cidadãos, empresários e representantes de diversos setores da sociedade”, se defendeu.

Ele também escreveu que foi o primeiro deputado federal a pedir audiência pública para investigar a operação entre o BRB e o Banco Master. “Sou ficha Limpa, nunca respondi a processo e sempre pautei minha vida pública pelo trabalho sério. Em ano eleitoral, infelizmente, tem gente tentando distorcer os fatos”, acrescentou.

Além de Marinho, consta na lista de contatos do Vorcaro o deputado Diego Coronel (PSD) que também se manifestou nesta sexta sobre o caso. “Quem não deve, não teme. Nunca tive qualquer contato com o dono do Banco Master. O povo brasileiro merece que tudo seja esclarecido. Por isso, eu assinei a CPI da Câmara dos Deputados e assinei também a CPMI na Câmara e do Senado, para que a gente possa investigar o caso a fundo”, afirmou em vídeo publicado em suas redes sociais.

O outro parlamentar baiano citado, João Carlos Bacelar (PL), não se pronunciou até o momento.