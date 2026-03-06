Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

“SOU FICHA LIMPA"

Márcio Marinho reage após ter nome divulgado em lista de Vorcaro

Contatos de deputados baianos constam na lista do dono do Banco Master

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

06/03/2026 - 19:01 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Deputado federal e presidente do Republicanos na Bahia, Márcio Marinho.
Deputado federal e presidente do Republicanos na Bahia, Márcio Marinho. -

Um dos três deputados federais da Bahia a aparecer na lista de contatos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, Márcio Marinho (Republicanos) usou as suas redes sociais para informar qual era a sua relação com o banqueiro.

Leia Também:

Vorcaro é transferido para presídio onde estão líderes do PCC; saiba quem são
Mensagens expõem conexão entre Vorcaro e Alexandre de Moraes
Mendonça cita "influência" e manda Vorcaro para Brasília

A parlamentar afirma que é alvo de injustiça e vítima de uma narrativa nas redes apenas porque alguém tem o meu contato, mas eu não tenho o da pessoa. “Como personalidade pública, é natural que o meu contato esteja acessível a cidadãos, empresários e representantes de diversos setores da sociedade”, se defendeu.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ele também escreveu que foi o primeiro deputado federal a pedir audiência pública para investigar a operação entre o BRB e o Banco Master. “Sou ficha Limpa, nunca respondi a processo e sempre pautei minha vida pública pelo trabalho sério. Em ano eleitoral, infelizmente, tem gente tentando distorcer os fatos”, acrescentou.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Márcio Marinho (@deputadomarciomarinho)

Além de Marinho, consta na lista de contatos do Vorcaro o deputado Diego Coronel (PSD) que também se manifestou nesta sexta sobre o caso. “Quem não deve, não teme. Nunca tive qualquer contato com o dono do Banco Master. O povo brasileiro merece que tudo seja esclarecido. Por isso, eu assinei a CPI da Câmara dos Deputados e assinei também a CPMI na Câmara e do Senado, para que a gente possa investigar o caso a fundo”, afirmou em vídeo publicado em suas redes sociais.

O outro parlamentar baiano citado, João Carlos Bacelar (PL), não se pronunciou até o momento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Banco MAster cpi Daniel Vorcaro investigação Márcio Marinho política baiana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputado federal e presidente do Republicanos na Bahia, Márcio Marinho.
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Deputado federal e presidente do Republicanos na Bahia, Márcio Marinho.
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Deputado federal e presidente do Republicanos na Bahia, Márcio Marinho.
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Deputado federal e presidente do Republicanos na Bahia, Márcio Marinho.
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x