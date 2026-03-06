Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BANCO MASTER

Moraes se pronuncia sobre suposta conversa com Daniel Vorcaro; confira

Dono do Banco Master teria trocado mensagens com Moraes horas antes de ser preso pela primeira vez, em novembro de 2025

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

06/03/2026 - 21:42 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Alexandre de Moraes, ministro do STF
Alexandre de Moraes, ministro do STF -

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), se pronunciou após o vazamento de supostas conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro. Por meio de nota, o magistrado negou a conexão com o dono do Banco Master e afirmou que as conversas eram falsas.

“A análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos”, diz a nota.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

PF encontra R$ 2,2 bilhões escondidos por dono do Banco Master em conta do pai
Banco Master: Daniel Vorcaro volta a ser preso pela Polícia Federal
CPI convida Moraes e Toffoli para depor sobre o Banco Master

“A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints (Vorcaro). Ou seja, fica demonstrado que as mensagens (prints) estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes”, acrescenta o comunicado.

Conversa

De acordo com informações da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, o dono do Banco Master trocou mensagens com Moraes horas antes de ser preso no dia 17 de novembro de 2025.

Vorcaro teria falado com o ministro no Aeroporto de Guarulhos, quando tentava embarcar para Dubai. Às 7h19, ele enviou mensagem pelo WhatsApp afirmando que havia tentado agir para “salvar”, em uma referência à venda do Banco Master, e perguntando se o ministro tinha “alguma novidade”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

conversas vazadas Direito Moraes STF Vorcaro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Alexandre de Moraes, ministro do STF
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Alexandre de Moraes, ministro do STF
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Alexandre de Moraes, ministro do STF
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Alexandre de Moraes, ministro do STF
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x