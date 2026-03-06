Moraes se pronuncia sobre suposta conversa com Daniel Vorcaro; confira

Alexandre de Moraes, ministro do STF - Foto: Valter Campanato | Agência Brasi

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), se pronunciou após o vazamento de supostas conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro. Por meio de nota, o magistrado negou a conexão com o dono do Banco Master e afirmou que as conversas eram falsas.

“A análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos”, diz a nota.

“A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints (Vorcaro). Ou seja, fica demonstrado que as mensagens (prints) estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes”, acrescenta o comunicado.

Conversa

De acordo com informações da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, o dono do Banco Master trocou mensagens com Moraes horas antes de ser preso no dia 17 de novembro de 2025.

Vorcaro teria falado com o ministro no Aeroporto de Guarulhos, quando tentava embarcar para Dubai. Às 7h19, ele enviou mensagem pelo WhatsApp afirmando que havia tentado agir para “salvar”, em uma referência à venda do Banco Master, e perguntando se o ministro tinha “alguma novidade”.