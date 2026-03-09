Menu
AVANÇO NA INVESTIGAÇÃO

Autor da morte de estrangeiro durante assalto em Brotas é identificado

Abissa Kobenan Nkettia, de 57 anos, foi morto a tiros em janeiro deste ano no bairro de Brotas durante um assalto

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

09/03/2026 - 21:36 h

Imagem ilustrativa da imagem Autor da morte de estrangeiro durante assalto em Brotas é identificado
-

A Polícia Civil da Bahia informou que já possui indicativos de autoria no caso do latrocínio que resultou na morte do estrangeiro Abissa Kobenan Nkettia, de 57 anos, ocorrido em janeiro deste ano no bairro de Brotas, em Salvador.

De acordo com a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), responsável pela investigação, diligências continuam sendo realizadas para esclarecer completamente o crime. A corporação afirmou que "novos detalhes não serão divulgados neste momento para não comprometer o andamento das apurações"

O caso aconteceu na noite de 20 de janeiro, na Avenida Dom João VI, uma das principais vias do bairro de Brotas.

Crime ocorreu durante tentativa de assalto

Segundo as investigações iniciais, Abissa teria sido baleado durante uma tentativa de assalto. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu ainda no local.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima entra em luta corporal com dois suspeitos. Durante a confusão, o estrangeiro é atingido pelos tiros e cai na via. Após o crime, os suspeitos fugiram em uma motocicleta.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o médico que atendeu a ocorrência confirmou a morte ainda no local.

Investigação analisa motivação

O caso chegou a levantar dúvidas sobre a motivação do crime. Isso porque a mochila da vítima foi encontrada no local contendo dinheiro em diferentes moedas, incluindo reais, dólares e cedis ganeses, além de cartões de crédito.

Por causa disso, inicialmente a polícia investigou se o caso poderia se tratar de execução ou latrocínio — roubo seguido de morte.

A investigação segue agora sob responsabilidade da Polícia Civil, que trabalha para identificar e localizar os suspeitos.

Quem era a vítima

Abissa Kobenan Nkettia era natural do estado de Iowa, nos Estados Unidos, e também tinha familiares na Costa do Marfim. De acordo com parentes, ele era muito ligado à família.

Abissa também era pai de um menino diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

