HOME > POLÍCIA
RIO DE JANEIRO

Estupro coletivo: réu se entrega com camisa escrita “Não se arrependa”

Expressão costuma ser associada a grupos misóginos na internet, conhecidos por disseminar discursos de ódio contra mulheres

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

09/03/2026 - 18:12 h

Imagem ilustrativa da imagem Estupro coletivo: réu se entrega com camisa escrita “Não se arrependa”
-

Um dos acusados no caso de estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos, ocorrido em Copacabana, no Rio de Janeiro, se apresentou à polícia vestindo uma camiseta com a frase, em inglês, “Regret Nothing”, que significa “Não se arrependa de nada”.

A imagem do momento da apresentação passou a circular nas redes sociais e chamou atenção pelo conteúdo da mensagem estampada na roupa. O detalhe foi divulgado inicialmente pelo jornal Folha de S.Paulo.

A expressão costuma ser associada a grupos misóginos na internet, conhecidos por disseminar discursos de ódio contra mulheres.

Identificação

O jovem foi identificado como Vitor Hugo Simonin, de 18 anos. Ele compareceu à 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana) no dia 4 de março acompanhado do advogado, que afirmou que o cliente se entregou espontaneamente e demonstrou tranquilidade.

Segundo o defensor, Ângelo Máximo, o estudante pretende provar que não participou do crime. “Ele não tem o que temer e vai demonstrar sua inocência. Se apresentou de cabeça erguida”, declarou.

A defesa não comentou a escolha da camiseta utilizada por Vitor Hugo no momento em que se apresentou à polícia. O modelo da peça é comercializado por uma rede de lojas de departamento e, de acordo com informações divulgadas, encontra-se esgotado.

Filho de subsecretário

Vitor Hugo é filho de José Carlos Costa Simonin, que ocupava o cargo de subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa. Ele foi exonerado da função poucas horas antes da apresentação do filho à polícia.

Também nesta segunda-feira, 9, o jovem foi alvo de uma denúncia por ameaça feita por uma mulher após comentários publicados por ela sobre o caso nas redes sociais.

O acusado é aluno do Colégio Pedro II, instituição tradicional de ensino no Rio de Janeiro. A escola informou que instaurou um processo administrativo para avaliar o desligamento do estudante.

Como ocorreu o crime

De acordo com o relato da vítima, a adolescente teria sido chamada pelo ex-namorado, que também é menor de idade, para ir até um apartamento localizado em Copacabana. No local, segundo a denúncia, estavam outros três homens maiores de idade.

Os adultos respondem na Justiça por estupro coletivo e cárcere privado, enquanto o menor é investigado por atos equivalentes às mesmas infrações.

A defesa de Vitor Hugo afirma que ele estava no apartamento no momento dos fatos, mas nega qualquer envolvimento em relação sexual com a adolescente ou participação no suposto crime.

Tags:

Copacabana Estupro coletivo investigação Polícia Rio de Janeiro violência contra mulher

