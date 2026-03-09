Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Ameaça de bomba faz passageiros desembarcarem de avião em Brasília

Polícia Federal foi acionada e realizou procedimentos de segurança no aeroporto

Luan Julião

Por Luan Julião

09/03/2026 - 13:26 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Aeroporto de Brasília
Aeroporto de Brasília -

A decolagem de um voo que partiria do Aeroporto de Brasília rumo a São Paulo foi suspensa na manhã desta segunda-feira, 9, após uma suspeita de bomba dentro da aeronave. O avião tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Segundo informações iniciais, a situação começou depois que uma passageira relatou ter encontrado um bilhete indicando a possível presença de um explosivo no avião. Diante do alerta, as autoridades de segurança foram acionadas e a Polícia Federal passou a atuar no local para verificar a ocorrência.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A concessionária Inframérica, responsável pela administração do terminal, informou que o plano de contingência do aeroporto foi ativado imediatamente. Como medida de segurança, todos os passageiros foram retirados da aeronave enquanto os procedimentos de verificação eram realizados. Apesar do incidente, as demais operações no Aeroporto de Brasília continuaram normalmente, sem impacto em outros voos.

Leia Também:

Autores do latrocínio de americano em Salvador são identificados
Mãe é presa após torturar filhos e enviar vídeo para pai das crianças
Vídeo flagra suspeitos rindo após estupro coletivo: ‘A mãe de alguém teve que chorar’

Em nota, a LATAM Airlines Brasil explicou que solicitou às autoridades uma inspeção completa na aeronave, seguindo os protocolos de segurança previstos para situações desse tipo. A companhia também informou que está prestando assistência aos passageiros afetados.

Ainda de acordo com a empresa aérea, o voo permanece sem previsão de decolagem até que a inspeção seja concluída e o avião seja liberado pelas autoridades responsáveis. Somente após essa liberação será definido um novo horário para a viagem.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Aeroporto de Brasília inspeção de aeronave Latam Airlines Segurança aérea suspeita de bomba suspensão de voo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Aeroporto de Brasília
Play

“Bala na Polícia”: jovens são detidos por pichar muros com siglas de facção na Bahia

Aeroporto de Brasília
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Aeroporto de Brasília
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Aeroporto de Brasília
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

x