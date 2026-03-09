Ameaça de bomba faz passageiros desembarcarem de avião em Brasília

Aeroporto de Brasília - Foto: Divulgação

A decolagem de um voo que partiria do Aeroporto de Brasília rumo a São Paulo foi suspensa na manhã desta segunda-feira, 9, após uma suspeita de bomba dentro da aeronave. O avião tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Segundo informações iniciais, a situação começou depois que uma passageira relatou ter encontrado um bilhete indicando a possível presença de um explosivo no avião. Diante do alerta, as autoridades de segurança foram acionadas e a Polícia Federal passou a atuar no local para verificar a ocorrência.

A concessionária Inframérica, responsável pela administração do terminal, informou que o plano de contingência do aeroporto foi ativado imediatamente. Como medida de segurança, todos os passageiros foram retirados da aeronave enquanto os procedimentos de verificação eram realizados. Apesar do incidente, as demais operações no Aeroporto de Brasília continuaram normalmente, sem impacto em outros voos.

Em nota, a LATAM Airlines Brasil explicou que solicitou às autoridades uma inspeção completa na aeronave, seguindo os protocolos de segurança previstos para situações desse tipo. A companhia também informou que está prestando assistência aos passageiros afetados.

Ainda de acordo com a empresa aérea, o voo permanece sem previsão de decolagem até que a inspeção seja concluída e o avião seja liberado pelas autoridades responsáveis. Somente após essa liberação será definido um novo horário para a viagem.