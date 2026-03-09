Braço humano em decomposição é encontrado na areia de praia turística

Siga o A TARDE no Google

Membro foi encontrado na areia da Praia do Baixo Grande, em Paracuru - Foto: Lindomar Alcântara / Divulgação

Um braço humano foi localizado na tarde do último sábado, 7, na Praia do Baixo Grande, situada no litoral do município de Paracuru, na Região Metropolitana de Fortaleza. O membro foi encontrado na faixa de areia e recolhido por autoridades policiais.

De acordo com imagens registradas por testemunhas, o braço já apresentava sinais de decomposição e estava próximo ao mar. O membro ainda possuía a mão e restos de roupas.

Equipes das polícias Civil e Militar, além da Perícia Forense, estiveram no local após o achado | Foto: Reprodução

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local para atender à ocorrência, com apoio da Perícia Forense.

Segundo a pasta, somente após a conclusão do laudo pericial será possível esclarecer a causa da morte e identificar a vítima.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Paracuru.