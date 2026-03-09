POLÍCIA
Braço humano em decomposição é encontrado na areia de praia turística
Membro humano foi localizado por testemunhas na faixa de areia da praia
Por Luan Julião
Um braço humano foi localizado na tarde do último sábado, 7, na Praia do Baixo Grande, situada no litoral do município de Paracuru, na Região Metropolitana de Fortaleza. O membro foi encontrado na faixa de areia e recolhido por autoridades policiais.
De acordo com imagens registradas por testemunhas, o braço já apresentava sinais de decomposição e estava próximo ao mar. O membro ainda possuía a mão e restos de roupas.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local para atender à ocorrência, com apoio da Perícia Forense.
Segundo a pasta, somente após a conclusão do laudo pericial será possível esclarecer a causa da morte e identificar a vítima.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Paracuru.
