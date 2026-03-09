Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Braço humano em decomposição é encontrado na areia de praia turística

Membro humano foi localizado por testemunhas na faixa de areia da praia

Luan Julião

Por Luan Julião

09/03/2026 - 15:16 h | Atualizada em 09/03/2026 - 15:48

Membro foi encontrado na areia da Praia do Baixo Grande, em Paracuru
Um braço humano foi localizado na tarde do último sábado, 7, na Praia do Baixo Grande, situada no litoral do município de Paracuru, na Região Metropolitana de Fortaleza. O membro foi encontrado na faixa de areia e recolhido por autoridades policiais.

De acordo com imagens registradas por testemunhas, o braço já apresentava sinais de decomposição e estava próximo ao mar. O membro ainda possuía a mão e restos de roupas.

Equipes das polícias Civil e Militar, além da Perícia Forense, estiveram no local após o achado
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local para atender à ocorrência, com apoio da Perícia Forense.

Segundo a pasta, somente após a conclusão do laudo pericial será possível esclarecer a causa da morte e identificar a vítima.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Paracuru.

