Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME

Adolescente é executado dentro de bar e dois homens ficam feridos

No momento do ataque, outras pessoas estavam na barbearia e duas delas foram atingidas pelos tiros

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

09/03/2026 - 17:25 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Crime ocorreu nesta segunda, 29
Crime ocorreu nesta segunda, 29 -

Um jovem de 17 anos foi morto a tiros enquanto estava dentro de uma barbearia localizada na Rua Jaguará, no bairro Campo Limpo, em Feira de Santana. O crime aconteceu no sábado e outras duas pessoas que estavam no estabelecimento também acabaram feridas durante o ataque.

O adolescente foi identificado pelas inicais F. S. L. Informações preliminares apontam que homens armados chegaram ao local em um carro e efetuaram disparos contra o jovem.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No momento do ataque, outras pessoas estavam na barbearia e duas delas foram atingidas pelos tiros. Elas foram levadas para uma unidade de saúde da região, porém o estado de saúde não foi informado.

Fuga

Após a ação criminosa, os suspeitos deixaram o local e abandonaram o veículo utilizado na fuga em uma área conhecida como Formiga.

Equipes da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas depois que moradores relataram disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o adolescente baleado.

Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados para prestar atendimento às vítimas, mas o jovem não resistiu aos ferimentos.

Leia Também:

Braço humano em decomposição é encontrado na areia de praia turística
Ameaça de bomba faz passageiros desembarcarem de avião em Brasília
Autores do latrocínio de americano em Salvador são identificados

Investigação

Segundo a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, já existem pistas que podem ajudar na identificação dos autores. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.

O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da necropsia. As investigações continuam e, até o momento, ninguém foi preso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia feira de santana HOMICÍDIO Polícia segurança pública violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Crime ocorreu nesta segunda, 29
Play

Vídeo flagra suspeitos rindo após estupro coletivo: ‘A mãe de alguém teve que chorar’

Crime ocorreu nesta segunda, 29
Play

“Bala na Polícia”: jovens são detidos por pichar muros com siglas de facção na Bahia

Crime ocorreu nesta segunda, 29
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Crime ocorreu nesta segunda, 29
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

x