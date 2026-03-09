Adolescente é executado dentro de bar e dois homens ficam feridos

Siga o A TARDE no Google

Crime ocorreu nesta segunda, 29 - Foto: Divulgação | GOVBA

Um jovem de 17 anos foi morto a tiros enquanto estava dentro de uma barbearia localizada na Rua Jaguará, no bairro Campo Limpo, em Feira de Santana. O crime aconteceu no sábado e outras duas pessoas que estavam no estabelecimento também acabaram feridas durante o ataque.

O adolescente foi identificado pelas inicais F. S. L. Informações preliminares apontam que homens armados chegaram ao local em um carro e efetuaram disparos contra o jovem.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No momento do ataque, outras pessoas estavam na barbearia e duas delas foram atingidas pelos tiros. Elas foram levadas para uma unidade de saúde da região, porém o estado de saúde não foi informado.

Fuga

Após a ação criminosa, os suspeitos deixaram o local e abandonaram o veículo utilizado na fuga em uma área conhecida como Formiga.

Equipes da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas depois que moradores relataram disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o adolescente baleado.

Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados para prestar atendimento às vítimas, mas o jovem não resistiu aos ferimentos.

Investigação

Segundo a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, já existem pistas que podem ajudar na identificação dos autores. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.

O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da necropsia. As investigações continuam e, até o momento, ninguém foi preso.