Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Suspeito de vender “cura” para câncer e atribuir doenças à vacina da Covid é preso

Investigação começou após denúncias sobre a venda de substâncias divulgadas como tratamento para doenças

Luan Julião

Por Luan Julião

10/03/2026 - 13:09 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Durante operação, policiais localizaram produtos sem registro
Durante operação, policiais localizaram produtos sem registro -

A Polícia Civil do Paraná prendeu, nesta terça-feira, 10, em Curitiba, um homem de 54 anos suspeito de comercializar produtos anunciados como solução para doenças graves, incluindo câncer. A investigação aponta que ele também relacionava enfermidades a supostos efeitos da vacina contra a Covid-19.

De acordo com a delegada Aline Manzatto, a apuração teve início após denúncias sobre a oferta de substâncias apresentadas como tratamento para problemas de saúde. A polícia passou então a investigar a origem e a forma de produção desses itens.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante a ação policial, os agentes foram até o endereço citado nas denúncias e encontraram um espaço utilizado para a fabricação de produtos sem registro nos órgãos responsáveis. No local, foram apreendidos diversos itens produzidos de forma artesanal.

Leia Também:

Menina de 6 anos é baleada pelo irmão após brincadeira com espingarda
Ação militar no Brasil? O que pode mudar se EUA classificarem CV e PCC como terroristas
Policiais envolvidos em mortes terão acompanhamento mental obrigatório

Entre os materiais identificados estavam uma água denominada “molecular”, além de azeite, sabonete, sal, amaciante e sabão de roupa. Segundo a polícia, os produtos eram divulgados com a promessa de propriedades capazes de tratar doenças.

O suspeito foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de curandeirismo, fabricação de produto sem registro e indução do consumidor ao erro. Após a autuação, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Covid-19 crime Polícia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Durante operação, policiais localizaram produtos sem registro
Play

Vídeo flagra suspeitos rindo após estupro coletivo: ‘A mãe de alguém teve que chorar’

Durante operação, policiais localizaram produtos sem registro
Play

“Bala na Polícia”: jovens são detidos por pichar muros com siglas de facção na Bahia

Durante operação, policiais localizaram produtos sem registro
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Durante operação, policiais localizaram produtos sem registro
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

x