Suspeito de vender “cura” para câncer e atribuir doenças à vacina da Covid é preso
Investigação começou após denúncias sobre a venda de substâncias divulgadas como tratamento para doenças
Por Luan Julião
A Polícia Civil do Paraná prendeu, nesta terça-feira, 10, em Curitiba, um homem de 54 anos suspeito de comercializar produtos anunciados como solução para doenças graves, incluindo câncer. A investigação aponta que ele também relacionava enfermidades a supostos efeitos da vacina contra a Covid-19.
De acordo com a delegada Aline Manzatto, a apuração teve início após denúncias sobre a oferta de substâncias apresentadas como tratamento para problemas de saúde. A polícia passou então a investigar a origem e a forma de produção desses itens.
Durante a ação policial, os agentes foram até o endereço citado nas denúncias e encontraram um espaço utilizado para a fabricação de produtos sem registro nos órgãos responsáveis. No local, foram apreendidos diversos itens produzidos de forma artesanal.
Entre os materiais identificados estavam uma água denominada “molecular”, além de azeite, sabonete, sal, amaciante e sabão de roupa. Segundo a polícia, os produtos eram divulgados com a promessa de propriedades capazes de tratar doenças.
O suspeito foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de curandeirismo, fabricação de produto sem registro e indução do consumidor ao erro. Após a autuação, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.
