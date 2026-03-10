Quem é Naay Lins: influencer investigada por desvio milionário em clube de Salvador

Influenciadora digital Naay Lins - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A influenciadora digital Naay Lins, investigada pela Polícia Civil da Bahia por suspeita de envolvimento no desvio de cerca de R$ 2,5 milhões do Clube Bahiano de Tênis, mantém nas redes sociais um perfil voltado para conteúdos de moda, beleza, fitness, viagens e lifestyle.

Com aproximadamente 21 mil seguidores, a criadora de conteúdo compartilha com frequência momentos da rotina pessoal, além de registros de passeios, treinos e experiências de lazer. As publicações costumam mostrar ambientes sofisticados, dicas de estilo e registros de viagens para diferentes destinos turísticos.

Entre os lugares exibidos no perfil estão viagens para Rio de Janeiro, Pipa, no Rio Grande do Norte, Fortaleza, Maceió e Morro de São Paulo, destino turístico localizado no litoral sul da Bahia. Em diversas postagens, a influenciadora também mostra restaurantes, hotéis e paisagens visitadas durante os passeios.

Além das viagens, Naay Lins também publica conteúdos ligados ao universo da moda e da beleza, incluindo produções de looks, cuidados estéticos e registros em academias, com foco em bem-estar e rotina fitness.

A influenciadora é investigada no âmbito da Operação Detour, deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira, 10, que apura um suposto esquema de desvio de recursos do Clube Bahiano de Tênis, tradicional instituição esportiva localizada no bairro da Barra, em Salvador.

Segundo as investigações, a suspeita trabalhava no setor financeiro da instituição e teria utilizado o acesso ao sistema de recebimento eletrônico para redirecionar valores para contas bancárias próprias.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Salvador e na Região Metropolitana, policiais apreenderam veículo de luxo, motocicleta e aparelhos eletrônicos. A Justiça também determinou o bloqueio de contas bancárias que somam cerca de R$ 2,5 milhões, valor que corresponde ao montante que teria sido desviado.

A investigada foi levada à delegacia para prestar depoimento e, até o momento, responde ao inquérito em liberdade. A Polícia Civil informou que as apurações continuam, com análise do material apreendido e novas diligências para esclarecer completamente o caso.