Influenciadora é suspeita de desviar milhões de clube tradicional em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Influenciadora digital Naay Lins, de 33 anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A influenciadora digital Naay Lins, de 33 anos, é investigada pela Polícia Civil da Bahia por suspeita de desviar cerca de R$ 2,5 milhões do Clube Bahiano de Tênis, tradicional instituição esportiva localizada no bairro da Barra, em Salvador.

A investigação é conduzida no âmbito da Operação Detour, deflagrada na manhã desta terça-feira, 10. Durante a ação, policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão em imóveis nos bairros de Brotas e Plataforma, na capital baiana, além de um endereço no condomínio Busca Vida, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Polícia Civil, o caso começou a ser investigado após a direção do clube identificar indícios de desvio de recursos financeiros e comunicar a situação às autoridades.

As apurações apontam que a suspeita trabalhava no setor financeiro da instituição e teria utilizado o acesso ao sistema de recebimento eletrônico para redirecionar valores para contas bancárias próprias.

Bens de luxo apreendidos

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais encontraram na residência da investigada um ambiente de alto padrão. Na ação, foram apreendidos um carro de luxo, uma motocicleta, aparelhos celulares e simulacros de arma de fogo, materiais que passarão por análise pericial.

Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias que somam aproximadamente R$ 2,5 milhões, valor que corresponde ao montante que teria sido desviado da instituição esportiva.

Investigação segue em andamento

A influenciadora foi conduzida à unidade policial para prestar depoimento e, até o momento, responde ao inquérito em liberdade.

Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam com a análise dos dispositivos eletrônicos apreendidos e a realização de novas diligências para esclarecer completamente o esquema e a possível participação de outras pessoas no caso.