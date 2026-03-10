POLÍCIA
Influenciadora é suspeita de desviar milhões de clube tradicional em Salvador
Mandados foram cumpridos em Salvador e Camaçari; polícia apreendeu veículo de luxo, moto e celulares
Por Luan Julião
A influenciadora digital Naay Lins, de 33 anos, é investigada pela Polícia Civil da Bahia por suspeita de desviar cerca de R$ 2,5 milhões do Clube Bahiano de Tênis, tradicional instituição esportiva localizada no bairro da Barra, em Salvador.
A investigação é conduzida no âmbito da Operação Detour, deflagrada na manhã desta terça-feira, 10. Durante a ação, policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão em imóveis nos bairros de Brotas e Plataforma, na capital baiana, além de um endereço no condomínio Busca Vida, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.
De acordo com a Polícia Civil, o caso começou a ser investigado após a direção do clube identificar indícios de desvio de recursos financeiros e comunicar a situação às autoridades.
As apurações apontam que a suspeita trabalhava no setor financeiro da instituição e teria utilizado o acesso ao sistema de recebimento eletrônico para redirecionar valores para contas bancárias próprias.
Bens de luxo apreendidos
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais encontraram na residência da investigada um ambiente de alto padrão. Na ação, foram apreendidos um carro de luxo, uma motocicleta, aparelhos celulares e simulacros de arma de fogo, materiais que passarão por análise pericial.
Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias que somam aproximadamente R$ 2,5 milhões, valor que corresponde ao montante que teria sido desviado da instituição esportiva.
Investigação segue em andamento
A influenciadora foi conduzida à unidade policial para prestar depoimento e, até o momento, responde ao inquérito em liberdade.
Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam com a análise dos dispositivos eletrônicos apreendidos e a realização de novas diligências para esclarecer completamente o esquema e a possível participação de outras pessoas no caso.
