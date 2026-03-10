Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Influenciadora é suspeita de desviar milhões de clube tradicional em Salvador

Mandados foram cumpridos em Salvador e Camaçari; polícia apreendeu veículo de luxo, moto e celulares

Luan Julião

Por Luan Julião

10/03/2026 - 13:42 h

Influenciadora digital Naay Lins, de 33 anos
Influenciadora digital Naay Lins, de 33 anos -

A influenciadora digital Naay Lins, de 33 anos, é investigada pela Polícia Civil da Bahia por suspeita de desviar cerca de R$ 2,5 milhões do Clube Bahiano de Tênis, tradicional instituição esportiva localizada no bairro da Barra, em Salvador.

A investigação é conduzida no âmbito da Operação Detour, deflagrada na manhã desta terça-feira, 10. Durante a ação, policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão em imóveis nos bairros de Brotas e Plataforma, na capital baiana, além de um endereço no condomínio Busca Vida, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, o caso começou a ser investigado após a direção do clube identificar indícios de desvio de recursos financeiros e comunicar a situação às autoridades.

As apurações apontam que a suspeita trabalhava no setor financeiro da instituição e teria utilizado o acesso ao sistema de recebimento eletrônico para redirecionar valores para contas bancárias próprias.

Bens de luxo apreendidos

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais encontraram na residência da investigada um ambiente de alto padrão. Na ação, foram apreendidos um carro de luxo, uma motocicleta, aparelhos celulares e simulacros de arma de fogo, materiais que passarão por análise pericial.

Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias que somam aproximadamente R$ 2,5 milhões, valor que corresponde ao montante que teria sido desviado da instituição esportiva.

Investigação segue em andamento

A influenciadora foi conduzida à unidade policial para prestar depoimento e, até o momento, responde ao inquérito em liberdade.

Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam com a análise dos dispositivos eletrônicos apreendidos e a realização de novas diligências para esclarecer completamente o esquema e a possível participação de outras pessoas no caso.

x