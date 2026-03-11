Três homens invadem casa e matam adolescente de 16 anos em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) - Foto: Ilustrativa

Uma adolescente de 16 anos foi morta a tiros dentro de uma residência no bairro de São Marcos, em Salvador, na madrugada desta quarta-feira, 11. A vítima foi identificada como Beatriz Caroline Bispo dos Santos.

De acordo com informações da Polícia Civil, três homens invadiram o imóvel onde a jovem estava, na casa de familiares, e efetuaram disparos de arma de fogo contra ela. Beatriz foi atingida e não resistiu aos ferimentos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a polícia, foram expedidas as guias para realização da perícia e para a remoção do corpo. Equipes também realizam diligências para identificar os autores do crime e esclarecer a motivação do homicídio.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da capital baiana. Até o momento, não há informações sobre suspeitos presos.