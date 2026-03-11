Operação contra esquema de canetas emagrecedoras em farmácias prende 12 na Bahia

Grupo investigado atuava na comercialização clandestina de substâncias - Foto: Divulgação Ascom PCBA

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 11, a Operação Peptídeos, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso de comercialização irregular de substâncias divulgadas como “canetas emagrecedoras”. Durante a ação, 12 suspeitos foram presos.

De acordo com a Polícia Civil, as prisões ocorreram em oito bairros de Salvador, além de Lauro de Freitas e Camaçari, na Região Metropolitana (RMS), e Feira de Santana, no interior da Bahia. A ação é conduzida por equipes da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

Segundo as investigações, o grupo investigado atuava na comercialização clandestina de substâncias originalmente utilizadas no tratamento de pacientes com diabetes tipo 2, mas que vinham sendo amplamente divulgadas para fins estéticos e de emagrecimento.

De acordo com a polícia, os produtos eram vendidos, na maioria das vezes, sem prescrição médica e fora dos padrões sanitários exigidos pela legislação. As apurações também apontam que as vendas eram realizadas principalmente por redes sociais e aplicativos de mensagens.

Ainda conforme a investigação, há indícios de que as substâncias eram transportadas e armazenadas sem controle sanitário adequado, além de serem comercializadas sem comunicação aos órgãos de vigilância sanitária, o que pode representar riscos à saúde dos consumidores.

Durante a operação, estão sendo cumpridos mandados judiciais nas cidades de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho e Feira de Santana, na Bahia, além da capital paulista, São Paulo.

Prisões

As equipes realizaram três prisões em flagrante e mais nove por força de mandado judicial nos bairros de Valéria, Cajazeiras, Canabrava, Ondina, Barra, Pituba, Caminho das Árvores e Costa Azul, na capital, além da RMS e do interior do estado. Também foram cumpridos mais 57 mandados de busca e apreensão nessas regiões e na capital de São Paulo.

Foram apreendidos medicamentos, entre estes, uma substância proibida no Brasil, utilizada para diabetes tipo 2 e obesidade, de nome “Retatrutide”. Entre os alvos das medidas judiciais estão dois hospitais, sete clínicas de estética, uma loja de cosméticos, uma farmácia e diversos imóveis residenciais, ligados a profissionais de saúde e estética, que foram alvos das buscas e prisões.

O que diz a Polícia Civil

De acordo com o Delegado Thomas Galdino, na operação, estão sendo cumpridos cerca de 70 mandados judiciais. "Dentre eles, um mandado sendo cumprido em um estabelecimento comercial da área de saúde no Estado de São Paulo, que resultou, que foi fruto de uma investigação realizada entre a Polícia Civil da Bahia e a Polícia Civil de São Paulo, comprovando o envolvimento desse estabelecimento comercial na venda irregular de canetas emagrecedoras", afimou.

"Além disso, todos os departamentos operativos da Polícia Civil, assim como a Core, estão em campo dando cumprimento a esses mandatos. Também foram alvos desse dessa investigação diversos profissionais de saúde que estão atuando de forma irregular, bem como esteticistas que estão procedendo com essa venda irregular de canetas emagrecedoras", completou.

Operação Peptídeos

Mais de 200 policiais civis participam da operação, por meio de equipes dos Departamentos Especializados de Investigações Criminais (Deic); de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc); de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco); de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP); de Inteligência Policial (DIP); de Polícia Metropolitana (Depom); e de Polícia do Interior (Depin).

A ação conta ainda com o apoio do Departamento de Polícia Técnica (DPT), da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), de equipes da Vigilância Sanitária Municipal de Salvador (DVIS), das Coordenações de Polícia Interestadual (Polinter) e de Operações de Polícia Judiciária (COPJ), da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Polícia Militar da Bahia (PMBA).