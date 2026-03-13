Idoso de 73 anos é morto a pauladas após discutir com genro e vizinho

Caso aconteceu na rua do Sodré, no bairro Dois de Julho, em Salvador - Foto: Divulgação redes sociais

Um idoso de 73 anos foi assassinado a pauladas na noite de quinta-feira, 12, no bairro Parque Ipê, em Feira de Santana. O crime aconteceu por volta das 23h50, na Rua Madureira, e teria sido cometido por um vizinho da vítima com a participação do genro dele.

A vítima foi identificada como Luiz Antônio Santos Miranda. Segundo informações da Polícia Civil da Bahia, os suspeitos têm 53 e 37 anos.

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Brigas constantes

De acordo com familiares, Luiz Antônio e o vizinho moravam próximos há cerca de 18 anos e tinham um histórico de desentendimentos. As discussões estariam relacionadas a um problema no escoamento de água entre os imóveis.

Conforme os relatos, o vizinho teria aberto um buraco no muro da própria casa para permitir a saída da água do quintal. O fluxo acabava sendo direcionado para o terreno do idoso, o que gerava conflitos frequentes entre os dois.

Na noite do crime, os homens teriam consumido bebida alcoólica e iniciado uma discussão com troca de ofensas, cada um em sua residência. Em determinado momento, o vizinho e o genro dele foram até a casa da vítima.

Segundo a polícia, o portão do imóvel foi forçado e Luiz Antônio acabou sendo atingido na cabeça com um pedaço de madeira. O idoso não resistiu aos ferimentos.

Investigação

Câmeras de segurança instaladas na região devem ser analisadas e podem ajudar a esclarecer a dinâmica do homicídio.

O caso está sendo apurado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica para realização de necropsia.