POLÍCIA
Adolescente de 14 anos desaparece após sair para escola em Salvador
Polícia Civil realiza diligências para localizar a jovem desaparecida
Por Luan Julião
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A Polícia Civil investiga o desaparecimento de uma adolescente de 14 anos em Salvador. Thamiris dos Santos Pereira não é vista desde a manhã de quinta-feira, 12, quando saiu de casa para ir à escola, no bairro de Jardim das Margaridas.
De acordo com a polícia, as apurações estão sendo conduzidas pela Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), que já realiza diligências com o objetivo de localizar a jovem. Em nota, a instituição informou que equipes seguem em busca de informações que possam ajudar a esclarecer o caso.
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Na manhã desta sexta-feira, 13, familiares da adolescente organizaram um protesto pedindo respostas sobre o desaparecimento. Durante as buscas realizadas por parentes e moradores da região, uma mochila que seria de Thamiris foi encontrada nas proximidades do local onde ela foi vista pela última vez.
Qualquer informação que possa ajudar a localizar a adolescente pode ser repassada, de forma anônima, por meio do telefone 181.
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