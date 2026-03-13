Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Adolescente de 14 anos desaparece após sair para escola em Salvador

Polícia Civil realiza diligências para localizar a jovem desaparecida

Luan Julião

Por Luan Julião

13/03/2026 - 17:06 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos
Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos -

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de uma adolescente de 14 anos em Salvador. Thamiris dos Santos Pereira não é vista desde a manhã de quinta-feira, 12, quando saiu de casa para ir à escola, no bairro de Jardim das Margaridas.

De acordo com a polícia, as apurações estão sendo conduzidas pela Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), que já realiza diligências com o objetivo de localizar a jovem. Em nota, a instituição informou que equipes seguem em busca de informações que possam ajudar a esclarecer o caso.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Irmãos usam patinetes elétricos para cometer roubos na orla de Salvador
Camisa usada por reú de estupro coletivo faz Renner tomar medida drástica
Policial civil é morto a tiros durante tentativa de assalto na Bahia

Na manhã desta sexta-feira, 13, familiares da adolescente organizaram um protesto pedindo respostas sobre o desaparecimento. Durante as buscas realizadas por parentes e moradores da região, uma mochila que seria de Thamiris foi encontrada nas proximidades do local onde ela foi vista pela última vez.

Qualquer informação que possa ajudar a localizar a adolescente pode ser repassada, de forma anônima, por meio do telefone 181.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia crime Polícia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos
Play

Vídeo flagra suspeitos rindo após estupro coletivo: ‘A mãe de alguém teve que chorar’

Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos
Play

“Bala na Polícia”: jovens são detidos por pichar muros com siglas de facção na Bahia

Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

x