PM suspeito de ligação com o tráfico é preso com R$ 800 mil em espécie

Siga o A TARDE no Google

Dinheiro e materiais apreendidos pela Polícia Federal durante as diligências - Foto: Divulgação | PF

Um policial militar foi preso pela Polícia Federal (PF) na tarde desta sexta-feira, 13, suspeito de integrar um esquema de movimentações financeiras a serviço de uma organização criminosa. A operação, realizada no Centro de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, apreendeu R$ 800 mil em dinheiro vivo, além de duas pistolas, munições e seis celulares.

Outros quatro suspeitos também foram detidos em flagrante nas diligências, realizadas no âmbito da Força-Tarefa Missão Redentor II, iniciativa que busca desarticular organizações criminosas que atuam no Rio de Janeiro.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os presos e o material apreendido foram levados para a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro.

Após os trâmites, o policial militar preso será conduzido ao Batalhão Especial Prisional (BEP), enquanto os outros suspeitos serão encaminhados ao sistema prisional estadual e permanecerão à disposição da Justiça.

Inicialmente, o grupo deve responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo, sem prejuízo de outras acusações que possam surgir no decorrer das investigações.