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CORRUPÇÃO

PM suspeito de ligação com o tráfico é preso com R$ 800 mil em espécie

Outros quatro suspeitos foram presos durante a operação realizada pela Polícia Federal

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

13/03/2026 - 19:25 h

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Dinheiro e materiais apreendidos pela Polícia Federal durante as diligências
Dinheiro e materiais apreendidos pela Polícia Federal durante as diligências -

Um policial militar foi preso pela Polícia Federal (PF) na tarde desta sexta-feira, 13, suspeito de integrar um esquema de movimentações financeiras a serviço de uma organização criminosa. A operação, realizada no Centro de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, apreendeu R$ 800 mil em dinheiro vivo, além de duas pistolas, munições e seis celulares.

Outros quatro suspeitos também foram detidos em flagrante nas diligências, realizadas no âmbito da Força-Tarefa Missão Redentor II, iniciativa que busca desarticular organizações criminosas que atuam no Rio de Janeiro.

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Os presos e o material apreendido foram levados para a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro.

Após os trâmites, o policial militar preso será conduzido ao Batalhão Especial Prisional (BEP), enquanto os outros suspeitos serão encaminhados ao sistema prisional estadual e permanecerão à disposição da Justiça.

Inicialmente, o grupo deve responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo, sem prejuízo de outras acusações que possam surgir no decorrer das investigações.

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Tags:

crime polícia federal Rio de Janeiro

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