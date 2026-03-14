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AÇÃO POLICIAL

Líder do Comando Vermelho na Bahia é preso na Bolívia

Contra ele havia um mandado de prisão em aberto

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

14/03/2026 - 17:39 h

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O suspeito foi identificado como Matheus Nascimento Santos
O suspeito foi identificado como Matheus Nascimento Santos -

Um homem apontado como líder do Comando Vermelho na Bahia foi preso nesta sexta-feira, 13, na Bolívia durante uma ação conjunta das forças de segurança. O suspeito, identificado como Matheus Nascimento Santos, era alvo da Operação Bomboniere e foi localizado na cidade de Santa Cruz de La Sierra.

Contra ele havia um mandado de prisão em aberto, e as investigações apontavam que o suspeito estava escondido no país vizinho.

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De acordo com as autoridades, Matheus é era responsável pela "assessoramento logístico e operacional" da facção, além de ter forte contato com os traficantes do Rio de Janeiro.

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Operação Bomboniere

A Operação Bomboniere foi deflagrada em setembro do ano passado e tem como alvo um grupo investigado por diversos crimes, entre eles tráfico de drogas, armas e munições, homicídios, extorsão, corrupção de menores, roubos e lavagem de dinheiro.

As investigações seguem em andamento para identificar outros integrantes da organização criminosa.

A captura contou com atuação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Bahia (FICCO-BA), com apoio das polícias Civil, Militar e Federal.

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Bahia bolívia Comando Vermelho

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