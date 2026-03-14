AÇÃO POLICIAL
Líder do Comando Vermelho na Bahia é preso na Bolívia
Contra ele havia um mandado de prisão em aberto
Por Leilane Teixeira
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Um homem apontado como líder do Comando Vermelho na Bahia foi preso nesta sexta-feira, 13, na Bolívia durante uma ação conjunta das forças de segurança. O suspeito, identificado como Matheus Nascimento Santos, era alvo da Operação Bomboniere e foi localizado na cidade de Santa Cruz de La Sierra.
Contra ele havia um mandado de prisão em aberto, e as investigações apontavam que o suspeito estava escondido no país vizinho.
De acordo com as autoridades, Matheus é era responsável pela "assessoramento logístico e operacional" da facção, além de ter forte contato com os traficantes do Rio de Janeiro.
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Operação Bomboniere
A Operação Bomboniere foi deflagrada em setembro do ano passado e tem como alvo um grupo investigado por diversos crimes, entre eles tráfico de drogas, armas e munições, homicídios, extorsão, corrupção de menores, roubos e lavagem de dinheiro.
As investigações seguem em andamento para identificar outros integrantes da organização criminosa.
A captura contou com atuação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Bahia (FICCO-BA), com apoio das polícias Civil, Militar e Federal.
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