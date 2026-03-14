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SALVADOR

Filho é preso após deixar mãe de 71 anos em situação de abandono

A idosa foi retirada do imóvel e encaminhada para uma unidade de saúde

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

14/03/2026 - 21:20 h

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Imagem ilustrativa da imagem Filho é preso após deixar mãe de 71 anos em situação de abandono
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Uma idosa de 71 anos foi resgatada de uma situação de abandono e maus-tratos em um condomínio localizado no bairro de São Cristóvão, em Salvador. A ação foi realizada por equipes da Polícia Civil da Bahia na sexta-feira (13).

De acordo com a polícia, agentes da Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati) foram até o imóvel após receberem denúncias. No local, encontraram a idosa vivendo em condições consideradas insalubres.

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Durante a vistoria, os policiais identificaram indícios de negligência relacionados à alimentação e aos cuidados básicos da vítima, o que colocava em risco a saúde e a dignidade da mulher.

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Idosa atendida

A idosa foi retirada do imóvel e encaminhada para uma unidade de saúde, onde passou a receber atendimento médico e acompanhamento da rede de assistência social.

O filho da vítima, apontado como responsável pelos cuidados, estava no local no momento da ação. Diante da situação encontrada, ele foi preso em flagrante e levado para a sede da Deati, onde permanece custodiado à disposição da Justiça.

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Tags:

abandono de idoso maus-tratos Salvador

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