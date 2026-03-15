Homem é baleado em estacionamento de evento em Salvador

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- Foto: Divulgação/Imagem Ilustrativa

Um homem ficou ferido após ser atingido por um disparo de arma de fogo no estacionamento do Wet Eventos, na noite de sábado, 14, na Avenida Paralela, em Salvador. O tiro atingiu o joelho da vítima, que precisará passar por cirurgia.

Informações iniciais indicam que o homem deixava uma festa no espaço acompanhado da esposa quando ouviu um pedido de socorro vindo de trás.

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O chamado teria sido feito pelo compadre dele, que caminhava ao lado de outro amigo. De acordo com relato de familiares, um homem que estava dentro de um carro teria descido do veículo e agredido o compadre da vítima com uma coronhada, sem que houvesse discussão anterior.

Disparo ocorreu durante confusão

Ainda conforme o familiar, o suspeito não era conhecido do grupo. Ao ouvir o pedido de ajuda, a vítima se aproximou para tentar entender o que estava acontecendo.

Durante a confusão, o agressor teria sacado uma arma de fogo e efetuado um disparo, atingindo o homem no joelho. O tiro provocou uma fratura grave.

Após o ocorrido, seguranças do evento foram acionados e uma ambulância que estava de plantão no local prestou os primeiros atendimentos.

Vítima foi levada para três unidades de saúde

Inicialmente, o homem foi socorrido para:

UPA de Itapuã;

em seguida, ele foi transferido para o Hospital Municipal de Cajazeiras;

e posteriormente encaminhado para o Hospital Teresa de Lisieux, onde permanece internado aguardando cirurgia.

Polícia faz buscas pelo suspeito

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que equipes da 82ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionadas na madrugada de domingo, 15, para atender a ocorrência na Avenida Luís Viana Filho, conhecida como Avenida Paralela.

Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida e o suspeito não foi localizado. Rondas foram realizadas na região, mas ninguém foi preso.

O caso é investigado pela Polícia Civil da Bahia, por meio da 10ª Delegacia Territorial de Pau da Lima.

Segundo a polícia, já existem indícios de autoria do crime, registrado como lesão corporal dolosa. Diligências continuam para esclarecer as circunstâncias do caso e localizar o suspeito.

Produção do evento se manifesta

Em nota, a organização da festa realizada no Wet Eventos informou que tomou conhecimento da ocorrência apenas após o encerramento do evento e destacou que o caso aconteceu na área externa do espaço. Veja nota na íntegra;

"A produção do evento realizado na noite deste sábado, 14, na paralela, informa que tomou conhecimento de uma ocorrência registrada na área externa do evento após o encerramento da festa,

De acordo com as informações recebidas, um homem ficou ferido após um disparo ocorrido nas imediações do estacionamento. A equipe de saúde que estava de plantão no evento imediatamente prestou atendimento, acionando os protocolos de primeiros-socorros.

A produção reforça que está à disposição para colaborar com quaisquer esclarecimentos que se façam necessários e permanece aberta a fornecer informações adicionais às autoridades caso solicitado."