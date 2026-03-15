Pai é preso por estuprar próprio filho após criança revelar traição

- Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Um homem foi preso suspeito de abusar sexualmente do próprio filho, que tinha 5 anos na época do crime, ocorrido em Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o crime teria sido cometido como forma de retaliação após a criança contar à mãe que o pai mantinha um relacionamento extraconjugal.

O suspeito foi localizado e capturado no bairro de Guaratiba, na Zona Oeste da capital fluminense. Ele estava foragido da Justiça após ter sido condenado pelo crime de estupro de vulnerável.

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Crime aconteceu em 2014

De acordo com as investigações, o caso ocorreu em 2014, no bairro de Paciência.bSegundo a polícia, no dia anterior ao crime, o menino acompanhou o pai durante o trabalho. Na ocasião, o homem teria buscado uma mulher com quem mantinha um relacionamento extraconjugal e orientou o filho a não contar o fato para a mãe.

No entanto, ao retornar para casa, a criança revelou o ocorrido à mãe. A partir disso, conforme apontam as investigações, o homem teria cometido a violência sexual contra o filho como forma de punição.

Irmão gêmeo presenciou a violência

Ainda segundo a apuração policial, o abuso foi presenciado pelo irmão gêmeo da vítima. O menino relatou que o pai teria dito que aquilo estava acontecendo para que o irmão “parasse de ser fofoqueiro”.

Após tomar conhecimento da situação, a mãe das crianças procurou ajuda e registrou a ocorrência junto à polícia, o que deu início às investigações.

A mulher também relatou que o suspeito costumava demonstrar comportamento agressivo em relação ao filho, chegando a utilizar expressões ofensivas e depreciativas contra a criança.

Foragido foi localizado pela polícia

Após trabalhos de inteligência e monitoramento, agentes da 24ª Delegacia de Polícia de Piedade conseguiram localizar o homem em Guaratiba.

Ele foi preso e permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.