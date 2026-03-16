Mulheres sequestradas em shopping de Salvador estavam em cativeiro no Subúrbio

Crime aconteceu no estacionamento de um centro comercial - Foto: Divulgação

Três mulheres sequestradas no estacionamento do Salvador Shopping foram libertadas de um cativeiro após uma operação da Polícia Civil da Bahia no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, nesta segunda-feira, 16. Durante as diligências, uma mulher suspeita de participação no crime foi presa em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no estacionamento de um centro comercial, no bairro de Caminho das Árvores, na tarde de domingo, 15. As vítimas foram levadas por suspeitos, que as coagiram a realizar diversas transferências bancárias.

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Durante as buscas, policiais civis localizaram o veículo utilizado na ação criminosa, porém sem ocupantes. No local, foram realizadas perícias por equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT), com o objetivo de coletar vestígios que auxiliem na identificação dos envolvidos. No decorrer das investigações, imagens de câmeras de monitoramento também foram analisadas.

Ainda durante a ação, uma mulher foi abordada em atitude suspeita e indicou o imóvel onde as vítimas estavam sendo mantidas em cativeiro. No local informado, as três mulheres foram resgatadas pelos policiais civis.

A suspeita foi autuada pelo crime de extorsão mediante restrição da liberdade e permanece custodiada, à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no crime.

O que diz o Salvador Shopping

Em nota enviada ao portal A TARDE, a administração do Salvador Shopping informou que foi procurada por um cliente na noite de domingo, 15, após ele relatar não ter conseguido localizar três familiares com quem havia combinado de se encontrar no local.

Segundo o empreendimento, após o relato foi iniciada uma apuração interna e as autoridades competentes foram imediatamente acionadas, passando a conduzir as investigações. A administração do shopping afirmou ainda que segue colaborando com os órgãos responsáveis para o esclarecimento do caso.