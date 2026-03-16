Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Mulheres sequestradas em shopping de Salvador estavam em cativeiro no Subúrbio

Vítimas foram levadas do estacionamento na tarde deste domingo, 15

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

16/03/2026 - 11:58 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Crime aconteceu no estacionamento de um centro comercial
Crime aconteceu no estacionamento de um centro comercial -

Três mulheres sequestradas no estacionamento do Salvador Shopping foram libertadas de um cativeiro após uma operação da Polícia Civil da Bahia no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, nesta segunda-feira, 16. Durante as diligências, uma mulher suspeita de participação no crime foi presa em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no estacionamento de um centro comercial, no bairro de Caminho das Árvores, na tarde de domingo, 15. As vítimas foram levadas por suspeitos, que as coagiram a realizar diversas transferências bancárias.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante as buscas, policiais civis localizaram o veículo utilizado na ação criminosa, porém sem ocupantes. No local, foram realizadas perícias por equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT), com o objetivo de coletar vestígios que auxiliem na identificação dos envolvidos. No decorrer das investigações, imagens de câmeras de monitoramento também foram analisadas.

Leia Também:

Delegado é preso por pagar menina de 9 anos para ver ato obsceno
Cantor é preso após pedir ‘rajada’ de tiros em bloco de Carnaval
Homem é baleado em estacionamento de evento em Salvador

Ainda durante a ação, uma mulher foi abordada em atitude suspeita e indicou o imóvel onde as vítimas estavam sendo mantidas em cativeiro. No local informado, as três mulheres foram resgatadas pelos policiais civis.

A suspeita foi autuada pelo crime de extorsão mediante restrição da liberdade e permanece custodiada, à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no crime.

O que diz o Salvador Shopping

Em nota enviada ao portal A TARDE, a administração do Salvador Shopping informou que foi procurada por um cliente na noite de domingo, 15, após ele relatar não ter conseguido localizar três familiares com quem havia combinado de se encontrar no local.

Segundo o empreendimento, após o relato foi iniciada uma apuração interna e as autoridades competentes foram imediatamente acionadas, passando a conduzir as investigações. A administração do shopping afirmou ainda que segue colaborando com os órgãos responsáveis para o esclarecimento do caso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Polícia Civil Bahia Salvador Shopping Sequestro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Crime aconteceu no estacionamento de um centro comercial
Play

Vídeo flagra suspeitos rindo após estupro coletivo: ‘A mãe de alguém teve que chorar’

Crime aconteceu no estacionamento de um centro comercial
Play

“Bala na Polícia”: jovens são detidos por pichar muros com siglas de facção na Bahia

Crime aconteceu no estacionamento de um centro comercial
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Crime aconteceu no estacionamento de um centro comercial
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

x