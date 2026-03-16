Delegado é preso por pagar menina de 9 anos para ver ato obsceno

O caso aconteceu em um quiosue - Foto: Ilustrativa | Freepik

Um delegado da Polícia Civil da Paraíba foi preso neste domingo, 15, em uma praia de João Pessoa. O oficial foi acusado de pagar um valor para uma criança de 9 anos assistir um ato obsceno praticado por ele.

Segundo informações divulgadas pela mãe da vítima, que trabalha no quiosque onde o caso aconteceu, o delegado teria alisado o pênis na frente da criança e oferecido uma gorjeta, de aproximadamente R$ 20.

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A garota contou a situação para os responsáveis e o suspeito foi detido em flagrante pela Polícia Militar da Paraíba, que foi acionada para atender a ocorrência no estabelecimento. Ele deve responder pelos crimes de assédio sexual e corrupção de menores.

Não é a primeira vez

Testemunhas presentes no local ainda revelaram que esta não é a primeira vez que o delegado, que não teve sua identidade revelada, comete este tipo de crime. Uma funcionária do quiosque contou que passou por algo parecido.

De acordo com a declaração da vítima, ela recebeu uma gorjeta de R$ 100 ao passar pela mesma situação com o homem. Outras funcionárias também alegaram que o oficial de justiça costuma ir ao local com certa frequência.