PEDOFILIA
Delegado é preso por pagar menina de 9 anos para ver ato obsceno
O oficial também foi afastado de suas funções
Por Franciely Gomes
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Um delegado da Polícia Civil da Paraíba foi preso neste domingo, 15, em uma praia de João Pessoa. O oficial foi acusado de pagar um valor para uma criança de 9 anos assistir um ato obsceno praticado por ele.
Segundo informações divulgadas pela mãe da vítima, que trabalha no quiosque onde o caso aconteceu, o delegado teria alisado o pênis na frente da criança e oferecido uma gorjeta, de aproximadamente R$ 20.
A garota contou a situação para os responsáveis e o suspeito foi detido em flagrante pela Polícia Militar da Paraíba, que foi acionada para atender a ocorrência no estabelecimento. Ele deve responder pelos crimes de assédio sexual e corrupção de menores.
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Não é a primeira vez
Testemunhas presentes no local ainda revelaram que esta não é a primeira vez que o delegado, que não teve sua identidade revelada, comete este tipo de crime. Uma funcionária do quiosque contou que passou por algo parecido.
De acordo com a declaração da vítima, ela recebeu uma gorjeta de R$ 100 ao passar pela mesma situação com o homem. Outras funcionárias também alegaram que o oficial de justiça costuma ir ao local com certa frequência.
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