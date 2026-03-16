Mulher teria planejado sequestro em shopping de Salvador com marido preso

Vítimas foram levadas para um cativeiro no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário - Foto: Divulgação / Polícia Civil

A mulher presa durante a operação que resultou no resgate de três vítimas mantidas em cativeiro em Salvador foi identificada preliminarmente como Emile Kezia Oliveira. Segundo informações iniciais obtidas pela reportagem, ela seria companheira de um homem atualmente custodiado no sistema prisional baiano, que também é apontado como possível participante do planejamento do crime, mesmo estando detido.

De acordo com as investigações, outros dois homens já foram identificados como suspeitos de participação na ação criminosa. A apuração preliminar indica que a dupla teria sido responsável por abordar as vítimas no estacionamento do Salvador Shopping, no bairro do Caminho das Árvores, local onde o crime teve início, na tarde de domingo, 15.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As vítimas são três mulheres da mesma família, uma mãe e duas filhas, entre elas uma idosa de 77 anos. Após a abordagem, elas foram levadas pelos suspeitos e mantidas sob restrição de liberdade, sendo coagidas a realizar transferências bancárias.

O resgate ocorreu na segunda-feira, 15, após uma ação da Polícia Civil da Bahia, que localizou o cativeiro em um imóvel situado no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, localidade com forte atuação do Bonde do Maluco (BDM).

As diligências começaram logo após o registro da ocorrência no plantão de formalização do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). Equipes da unidade iniciaram buscas para localizar as vítimas e identificar os envolvidos, com o apoio de policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE).

Durante as investigações, os policiais localizaram o veículo que teria sido utilizado na ação criminosa. O carro foi encontrado sem ocupantes e passou por perícia realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), que coletou vestígios que podem auxiliar na identificação dos suspeitos. Imagens de câmeras de monitoramento da região também foram analisadas.

No decorrer das diligências, uma mulher foi abordada em atitude considerada suspeita e acabou indicando o imóvel onde as vítimas estavam sendo mantidas em cativeiro. No local, as três mulheres foram encontradas e libertadas pelos policiais.

Emile Kezia Oliveira foi autuada em flagrante pelo crime de extorsão mediante restrição da liberdade e permanece custodiada à disposição da Justiça. As investigações continuam para localizar os demais envolvidos e esclarecer a participação de cada um no crime, incluindo a possível atuação do homem preso no sistema penitenciário.