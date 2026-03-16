POLÍCIA
Homem agride mãe e degola animal de estimação da família
Caso ocorreu em Eunapólis e o homem acabou sendo preso
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Um homem de 27 anos foi preso nesta segunda-feira, 16, acusado de violência doméstica ao bater em sua mãe em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Além da agressão, ele ainda matou e degolou o animal de estimação da família.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, preso de forma preventiva, agrediu sua mãe, de 46 anon ao desferir socos no rosto da vítima.
Animal de estimação morto e degolado
Após retornar à residência, a mulher se deparou com várias manchas de sangue no imóvel e encontrou o animal doméstico da família morto e degolado.
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Outras agressões
Somado às agressões contra a mãe, o suspeito ainda desferiu golpes com uma barra de ferro na cabeça do irmão, de 22 anos, causando lesões que demandaram atendimento hospitalar com urgência.
Suspeito localizado e preso
O suspeito foi localizado e preso pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Eunápolis (DRFR/DEIC), com o apoio do Grupo de Apoio Tático à Investigação (GATTI/Eunápolis), do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (NEAM) e de equipes da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis).
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