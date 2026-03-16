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POLÍCIA

Homem agride mãe e degola animal de estimação da família

Caso ocorreu em Eunapólis e o homem acabou sendo preso

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

16/03/2026 - 18:10 h

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Homem agride mãe, degola animal de estimação e é preso
Homem agride mãe, degola animal de estimação e é preso -

Um homem de 27 anos foi preso nesta segunda-feira, 16, acusado de violência doméstica ao bater em sua mãe em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Além da agressão, ele ainda matou e degolou o animal de estimação da família.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, preso de forma preventiva, agrediu sua mãe, de 46 anon ao desferir socos no rosto da vítima.

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Animal de estimação morto e degolado

Após retornar à residência, a mulher se deparou com várias manchas de sangue no imóvel e encontrou o animal doméstico da família morto e degolado.

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Outras agressões

Somado às agressões contra a mãe, o suspeito ainda desferiu golpes com uma barra de ferro na cabeça do irmão, de 22 anos, causando lesões que demandaram atendimento hospitalar com urgência.

Suspeito localizado e preso

O suspeito foi localizado e preso pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Eunápolis (DRFR/DEIC), com o apoio do Grupo de Apoio Tático à Investigação (GATTI/Eunápolis), do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (NEAM) e de equipes da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis).

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Tags:

Polícia Civil prisão

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