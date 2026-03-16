Jovem denuncia abuso sexual na casa de influenciador baiano famoso

- Foto: Foto ilustrativa / reprodução

Uma jovem de 18 anos relatou ter sido vítima de abuso sexual na madrugada deste domingo, 15, na região de Buraquinho, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo denúncia recebida pelo Portal A TARDE, a violência teria ocorrido na casa do influenciador e roteirista baiano conhecido como Jô Marcelo, mais conhecido nas redes sociais como “Lorde”.

Apesar de o caso ter ocorrido na residência do blogueiro, que acumula cerca de 2,5 milhões de seguidores nas redes sociais, o advogado da vítima, Douglas Vicente, afirmou que a denúncia não é direcionada contra o influenciador, mas sim contra um amigo dele.

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“Lorde fez uma festa na noite de sábado, que se estendeu até a madrugada de domingo, e convidou algumas meninas para ficarem lá bebendo com eles, como uma forma de entretenimento. Depois de algumas horas, ele convidou essas meninas para irem até a residência dele”, contou ao Portal A TARDE.

Ainda de acordo com o advogado, ao chegarem ao local, o grupo continuou conversando até que, em determinado momento, um dos homens que estava na casa teria mantido relação sexual com a jovem.

“Segundo o relato dela, ela estava extremamente embriagada e disse que, durante o episódio, chegou a alertar o agressor de que estava sentindo dor e pediu para que ele parasse, mas suas advertências não foram respeitadas”, explicou.

Intimidade violada

A jovem, identificada como Kauane Vieira, afirma que é homossexual e que, apesar de manter um relacionamento com uma mulher, nunca havia tido relações sexuais com homens.

“Me senti violada. Eu não estava consciente, tinha bebido, mas lembro que pedi para ele parar e ele não parava. Em determinado momento, eu cheguei a apagar, mas depois acordei, retomei a consciência e fui lembrando do que tinha acontecido.

Eu tenho uma namorada, não tenho desejo por homens, eu nunca quis isso, e ele abusou de mim” Vítima, Kauane Vieira

Após o ocorrido, ela recebeu atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) devido a fortes dores. Familiares acompanharam o caso desde o início e registraram a denúncia na Polícia Civil da Bahia, que investiga o caso por meio da 23ª Delegacia Territorial.

Ouvido e liberado

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito se apresentou espontaneamente na delegacia e alegou que o ato foi consentido. “Oitivas e diligências são realizadas para o total esclarecimento dos fatos”, informou a corporação.

Segundo o advogado, a jovem passará por exame de corpo de delito para comprovar o abuso.

“Ele não tinha nenhuma relação anterior com ela. Essa questão da homossexualidade dela é algo comprovado. Não havia nenhum relacionamento prévio. Ela estava, de fato, extremamente entorpecida e embriagada. O que caracteriza a situação é o dolo dele de obter o favor sexual de alguém que estava completamente vulnerável. Já convsersei com a delegada e e o caso vai seguir em sigilo”, afirmou.

O reportagem tenta contato com o influenciador Lorde para esclarecimentos sobre o ocorrido.