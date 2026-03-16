PM é apontado como suspeito de balear homem na saída de festa

- Foto: Reprodução/Street View

Um policial militar é apontado como suspeito de atirar contra um homem durante uma confusão registrada na saída de uma festa, na madrugada deste domingo, 15, em Salvador.

O caso aconteceu na área externa do Wet Eventos, onde ocorria um evento na noite de sábado, 14. Segundo informações iniciais, o agente não estava em serviço no momento da ocorrência.

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A vítima foi atingida por um disparo no joelho, sofreu fratura e precisou ser socorrida. Ela segue internada no Hospital Teresa de Lisieux, mas o estado de saúde não foi divulgado.

A investigação está sob responsabilidade da 10ª Delegacia Territorial de Pau da Lima, que apura o caso como lesão corporal dolosa. Paralelamente, a Corregedoria da Polícia Militar da Bahia também acompanha a ocorrência.

Como ocorreu a confusão

De acordo com informações apuradas, o episódio começou quando um homem pediu socorro ao perceber uma agressão nas proximidades do estacionamento do evento.

Testemunhas relataram que o policial, que estaria dentro de um veículo, desceu e atingiu o homem com uma coronhada, mesmo sem registro de discussão prévia. O autor da agressão não seria conhecido pelas vítimas.

Ao notar a situação, outro homem — que depois foi baleado — se aproximou para entender o que estava acontecendo. Durante o desentendimento, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou o disparo.

Atendimento e socorro

Após o tiro, equipes de segurança acionaram o suporte médico disponível no local. A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no evento.

Em seguida, foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itapuã. Posteriormente, passou pelo Hospital Municipal de Cajazeiras antes de ser encaminhada ao Hospital Teresa de Lisieux.

Posicionamentos

Em nota, a Polícia Militar da Bahia afirmou que não concorda com a conduta atribuída ao agente e informou que medidas administrativas serão adotadas, embora não tenha detalhado quais.

Já a organização do Wet Eventos disse que tomou conhecimento do caso após o encerramento da festa e destacou que a equipe de saúde atuou imediatamente no atendimento à vítima. A produção também afirmou que está colaborando com as autoridades para o esclarecimento do caso.