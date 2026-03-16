Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO

PM é apontado como suspeito de balear homem na saída de festa

Vítima foi atingida por um disparo no joelho, sofreu fratura e precisou ser socorrida

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

16/03/2026 - 21:03 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem PM é apontado como suspeito de balear homem na saída de festa
-

Um policial militar é apontado como suspeito de atirar contra um homem durante uma confusão registrada na saída de uma festa, na madrugada deste domingo, 15, em Salvador.

O caso aconteceu na área externa do Wet Eventos, onde ocorria um evento na noite de sábado, 14. Segundo informações iniciais, o agente não estava em serviço no momento da ocorrência.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A vítima foi atingida por um disparo no joelho, sofreu fratura e precisou ser socorrida. Ela segue internada no Hospital Teresa de Lisieux, mas o estado de saúde não foi divulgado.

A investigação está sob responsabilidade da 10ª Delegacia Territorial de Pau da Lima, que apura o caso como lesão corporal dolosa. Paralelamente, a Corregedoria da Polícia Militar da Bahia também acompanha a ocorrência.

Como ocorreu a confusão

De acordo com informações apuradas, o episódio começou quando um homem pediu socorro ao perceber uma agressão nas proximidades do estacionamento do evento.

Testemunhas relataram que o policial, que estaria dentro de um veículo, desceu e atingiu o homem com uma coronhada, mesmo sem registro de discussão prévia. O autor da agressão não seria conhecido pelas vítimas.

Ao notar a situação, outro homem — que depois foi baleado — se aproximou para entender o que estava acontecendo. Durante o desentendimento, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou o disparo.

Leia Também:

Vice-prefeito baiano sofre acidente ao fugir de assalto na BA-052
Idoso de 78 anos é morto a pauladas em propriedade rural na Bahia
Mulher é morta com 17 facadas em Salvador; marido é preso em flagrante

Atendimento e socorro

Após o tiro, equipes de segurança acionaram o suporte médico disponível no local. A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no evento.

Em seguida, foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itapuã. Posteriormente, passou pelo Hospital Municipal de Cajazeiras antes de ser encaminhada ao Hospital Teresa de Lisieux.

Posicionamentos

Em nota, a Polícia Militar da Bahia afirmou que não concorda com a conduta atribuída ao agente e informou que medidas administrativas serão adotadas, embora não tenha detalhado quais.

Já a organização do Wet Eventos disse que tomou conhecimento do caso após o encerramento da festa e destacou que a equipe de saúde atuou imediatamente no atendimento à vítima. A produção também afirmou que está colaborando com as autoridades para o esclarecimento do caso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

polícia militar da bahia Wet Eventos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo flagra suspeitos rindo após estupro coletivo: ‘A mãe de alguém teve que chorar’

Play

“Bala na Polícia”: jovens são detidos por pichar muros com siglas de facção na Bahia

Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

x