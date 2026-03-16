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TENTATIVA DE ROUBO

Vice-prefeito baiano sofre acidente ao fugir de assalto na BA-052

Político classificou o episódio como “livramento de Deus”

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

16/03/2026 - 20:52 h | Atualizada em 16/03/2026 - 21:35

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Mário Gonçalves Neto trafegava pela rodovia, quando percebeu carro suspeito
Mário Gonçalves Neto trafegava pela rodovia, quando percebeu carro suspeito -

O vice-prefeito de Serra Preta, a cerca de 70 km de Feira de Santana, Mário Gonçalves Neto, passou por um susto na noite de domingo, 15, enquanto trafegava pela rodovia BA-052. Ele relatou ter sofrido um acidente ao tentar escapar de um assalto.

Segundo o político, ao notar um carro suspeito, em um trecho próximo à localidade do Salgado, após o contorno do Bravo - também conhecido como Estrada do Feijão -, fez uma manobra brusca e terminou subindo uma ribanceira.

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O veículo dirigido por Mário teria ficando por alguns instantes apoiado em apenas duas rodas. Apesar do acidente e dos danos no carro, o vice-prefeito não teve ferimentos.

“Só posso chamar isso de livramento de Deus”, disse Neto. Ele utilizou as redes sociais para tranquilizar familiares, amigos e a população.

Veículo ficou danificado
Veículo ficou danificado | Foto: Reprodução Redes Sociais

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acidente Bahia feira de santana

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