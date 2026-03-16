Vice-prefeito baiano sofre acidente ao fugir de assalto na BA-052

Siga o A TARDE no Google

Mário Gonçalves Neto trafegava pela rodovia, quando percebeu carro suspeito - Foto: Reprodução Redes Sociais

O vice-prefeito de Serra Preta, a cerca de 70 km de Feira de Santana, Mário Gonçalves Neto, passou por um susto na noite de domingo, 15, enquanto trafegava pela rodovia BA-052. Ele relatou ter sofrido um acidente ao tentar escapar de um assalto.

Segundo o político, ao notar um carro suspeito, em um trecho próximo à localidade do Salgado, após o contorno do Bravo - também conhecido como Estrada do Feijão -, fez uma manobra brusca e terminou subindo uma ribanceira.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O veículo dirigido por Mário teria ficando por alguns instantes apoiado em apenas duas rodas. Apesar do acidente e dos danos no carro, o vice-prefeito não teve ferimentos.

“Só posso chamar isso de livramento de Deus”, disse Neto. Ele utilizou as redes sociais para tranquilizar familiares, amigos e a população.