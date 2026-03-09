PL que regulamenta trabalho por aplicativo tem data para avançar

Siga o A TARDE no Google

Motorista por aplicativo - Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 152/2025, que trata da regulamentação do trabalho por aplicativos no Brasil, deve avançar na Câmara dos Deputados nesta semana. De acordo com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), o tema merece atenção especial por impactar a vida de milhares de trabalhadores no país.

“Durante esta semana, vamos discutir o projeto que trata da legalização do vínculo dos trabalhadores de aplicativo com essas plataformas já consolidadas no nosso país. Até hoje, não há uma regulamentação clara dessa relação entre trabalhadores e plataformas, sejam elas de transporte ou de entrega”, afirmou.

A declaração foi dada durante entrevista à Rádio Metrópole, de Salvador, concedida por telefone.

O relator da proposta, o deputado Augusto Coutinho (Republicanos-PE), já havia anunciado que o texto deve ser votado na comissão especial e possivelmente no plenário até o final de março.

O que diz o projeto

O projeto em discussão no Congresso é de autoria do deputado Luiz Gastão (PSD-CE) e propõe a criação de um novo marco legal para o setor.

A proposta institui a categoria de “trabalhador autônomo por plataforma”, sem reconhecimento de vínculo empregatício direto nos moldes da CLT, mas com garantia de direitos previdenciários e remuneração mínima.

O texto mantém a autonomia do trabalhador, atendendo à demanda de parte da categoria por maior flexibilidade de horários.

A proposta também prevê contribuição obrigatória ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com alíquota de 7% para os trabalhadores e 20% para as empresas.