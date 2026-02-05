Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Hugo Motta aguarda aval de Lula para reajustar salários acima do teto

Presidente da Câmara diz que já preparou ofício

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

05/02/2026 - 14:21 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) -

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), diz que espera o aval do presidente Lula (PT) ao projeto que reajusta o salários dos servidores da Câmara, acima do teto.

O chefe do Legislativo afirmou, à TV Globo, nesta quinta-feira, 5, que o ato que estabelece a medida já está pronto para ser publicado. Segundo ele, a iniciativa é necessária devido ao aumento de verba de gabinete.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nesse sentido, a elevação, de acordo com Motta, leva em conta a correção da inflação do período. Sendo assim, o valor passa para cerca de R$165 mil mensais.

Motta reconhece que salários no Legislativo podem ultrapassar teto

O presidente Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que os projetos de lei aprovados para reajustar os salários de servidores do Congresso permitirão que algumas remunerações ultrapassem o teto constitucional do funcionalismo público, atualmente fixado em R$ 46.366,19.

Leia Também:

Motta reconhece que salários no Legislativo podem ultrapassar teto
Nikolas Ferreira confronta esquerda por apoio a salários acima do teto
Em meio a cortes, Congresso aprova R$ 6 bi em gastos com servidores

Questionado pela deputada Júlia Zanatta (PL-SC), Motta confirmou que servidores que ocupam cargos de direção na Casa poderão receber valores acima desse limite, superando inclusive os vencimentos dos próprios deputados.

“Essa questão que está sendo votada agora, no caso os diretores [da Câmara] passariam a ganhar mais do que os deputados, extrapolando o teto?”, questionou a parlamentar durante a sessão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados hugo motta Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

x