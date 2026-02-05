Hugo Motta aguarda aval de Lula para reajustar salários acima do teto

Siga o A TARDE no Google

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) - Foto: Marina Ramos | Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), diz que espera o aval do presidente Lula (PT) ao projeto que reajusta o salários dos servidores da Câmara, acima do teto.

O chefe do Legislativo afirmou, à TV Globo, nesta quinta-feira, 5, que o ato que estabelece a medida já está pronto para ser publicado. Segundo ele, a iniciativa é necessária devido ao aumento de verba de gabinete.

Nesse sentido, a elevação, de acordo com Motta, leva em conta a correção da inflação do período. Sendo assim, o valor passa para cerca de R$165 mil mensais.

Motta reconhece que salários no Legislativo podem ultrapassar teto

O presidente Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que os projetos de lei aprovados para reajustar os salários de servidores do Congresso permitirão que algumas remunerações ultrapassem o teto constitucional do funcionalismo público, atualmente fixado em R$ 46.366,19.

Questionado pela deputada Júlia Zanatta (PL-SC), Motta confirmou que servidores que ocupam cargos de direção na Casa poderão receber valores acima desse limite, superando inclusive os vencimentos dos próprios deputados.

“Essa questão que está sendo votada agora, no caso os diretores [da Câmara] passariam a ganhar mais do que os deputados, extrapolando o teto?”, questionou a parlamentar durante a sessão.