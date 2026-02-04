Nikolas Ferreira confronta esquerda por apoio a salários acima do teto

Siga o A TARDE no Google

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou, na terça-feira, 3, parlamentares de esquerda por criticarem a direta por votar contra a medida provisória que institui o Programa Gás do Povo e, segundo ele, voltarem no dia seguinte a favor de projetos de lei que autorizam reajustes salariais extrateto para servidores do Legislativo.

Em publicação na rede social X (antigo Twitter), o parlamentar bolsonarista divulgou a declaração de voto por escrito, já que a votação ocorreu de forma simbólica, para comprovar que votou contra o que chamou de “aumento da desigualdade”.

As propostas aprovadas por deputados e senadores podem levar salários de cargos do Legislativo a ultrapassarem o teto constitucional do funcionalismo público, atualmente fixado em R$ 46.366,19.

Ontem, PT, PSOL e cia criticaram nosso voto contra o projeto populista do Lula, dizendo que estávamos contra o povo. Hoje, esses mesmos partidos votaram a favor do aumento da desigualdade, ou seja, aumentaram salários e benefícios de servidores do legistivo federal. Salários que… — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) February 3, 2026

Projetos aprovados

Na terça-feira, 3, deputados e senadores aprovaram dois projetos que reajustam os salários de servidores da Câmara e do Senado, além de reestruturar gratificações ligadas a desempenho e funções estratégicas. São eles:

PL 179 de 2026, que trata dos servidores da Câmara dos Deputados

PL 6.070 de 2025, referente à remuneração dos servidores do Senado

As votações ocorreram de forma simbólica, sem registro individual dos votos, após acordo entre líderes partidários.

O projeto para os funcionários do Senado havia sido aprovado pela Casa em dezembro de 2025 e, por isso, segue para sanção presidencial.

Programa Gás do Povo

A Câmara dos Deputados aprovou na segunda-feira, 2, a medida provisória que institui o programa Auxílio Gás do Povo, que garante botijão de gás gratuito a famílias de baixa renda.

No dia seguinte, a proposta também recebeu aval do Senado, em votação simbólica, e segue agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A MP perderia a validade no dia 11 de fevereiro. O Auxílio Gás do Povo substitui o Auxílio Gás dos Brasileiros, criado em 2021, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).