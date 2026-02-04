Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

“AUMENTO DA DESIGUALDADE”

Nikolas Ferreira confronta esquerda por apoio a salários acima do teto

Segundo o deputado federal, esquerdistas são incoerentes

Ane Catarine

Por Ane Catarine

04/02/2026 - 10:12 h | Atualizada em 04/02/2026 - 11:36

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Nikolas Ferreira confronta esquerda por apoio a salários acima do teto
-

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou, na terça-feira, 3, parlamentares de esquerda por criticarem a direta por votar contra a medida provisória que institui o Programa Gás do Povo e, segundo ele, voltarem no dia seguinte a favor de projetos de lei que autorizam reajustes salariais extrateto para servidores do Legislativo.

Em publicação na rede social X (antigo Twitter), o parlamentar bolsonarista divulgou a declaração de voto por escrito, já que a votação ocorreu de forma simbólica, para comprovar que votou contra o que chamou de “aumento da desigualdade”.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As propostas aprovadas por deputados e senadores podem levar salários de cargos do Legislativo a ultrapassarem o teto constitucional do funcionalismo público, atualmente fixado em R$ 46.366,19.

Projetos aprovados

Na terça-feira, 3, deputados e senadores aprovaram dois projetos que reajustam os salários de servidores da Câmara e do Senado, além de reestruturar gratificações ligadas a desempenho e funções estratégicas. São eles:

  • PL 179 de 2026, que trata dos servidores da Câmara dos Deputados
  • PL 6.070 de 2025, referente à remuneração dos servidores do Senado

As votações ocorreram de forma simbólica, sem registro individual dos votos, após acordo entre líderes partidários.

O projeto para os funcionários do Senado havia sido aprovado pela Casa em dezembro de 2025 e, por isso, segue para sanção presidencial.

Programa Gás do Povo

A Câmara dos Deputados aprovou na segunda-feira, 2, a medida provisória que institui o programa Auxílio Gás do Povo, que garante botijão de gás gratuito a famílias de baixa renda.

No dia seguinte, a proposta também recebeu aval do Senado, em votação simbólica, e segue agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A MP perderia a validade no dia 11 de fevereiro. O Auxílio Gás do Povo substitui o Auxílio Gás dos Brasileiros, criado em 2021, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Auxílio Gás congresso Nikolas Ferreira supersalários Teto constitucional

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

Play

‘TromPetista’ toca berrante durante caminhada de bolsonaristas

x