Lula sela paz com Hugo Motta e afaga Câmara em jantar no Planalto
Presidente se reuniu com cerca de 30 deputados na noite de quarta ,4
Por Ane Catarine
O clima amistoso e de cumplicidade marcou o jantar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ofereceu a deputados na noite de quarta-feira, 5, na Granja do Torto, em Brasília.
A relação do petista com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que antes havia apresentado alguns atritos, parece estar completamente restabelecida.
De acordo com a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, Lula deixou claro durante o encontro que Motta pode contar com ele "em todas as ocasiões".
O petista também elogiou a atuação do parlamentar à frente da Câmara, destacando a dificuldade do cargo e ressaltando que, apesar da juventude, Motta conseguiu aprovar pautas importantes, como a isenção do Imposto de Renda para parte da população e a reforma tributária.
Motta, por sua vez, definiu Lula como "muito habilidoso".
Segundo informações do Planalto, além de Motta, outros 29 deputados estiveram presentes, incluindo líderes de partidos do Centrão, como Dr. Luizinho (PP-RJ) e Pedro Lucas Fernandes (União Brasil-MA).
O senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, foi o único senador presente. O jantar começou por volta das 19h e encerrou às 22h.
Encontro com senadores
A expectativa é que Lula promova uma confraternização semelhante com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e líderes da Casa após o Carnaval.
A avaliação é que o quórum de senadores em Brasília ainda está baixo e que é melhor esperar o retorno de mais parlamentares.
Lula quer garantir, em seguida, a aprovação da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF).
