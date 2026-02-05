Menu
REAPROXIMAÇÃO

Lula sela paz com Hugo Motta e afaga Câmara em jantar no Planalto

Presidente se reuniu com cerca de 30 deputados na noite de quarta ,4

Ane Catarine

Por Ane Catarine

05/02/2026 - 6:56 h

O clima amistoso e de cumplicidade marcou o jantar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ofereceu a deputados na noite de quarta-feira, 5, na Granja do Torto, em Brasília.

A relação do petista com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que antes havia apresentado alguns atritos, parece estar completamente restabelecida.

De acordo com a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, Lula deixou claro durante o encontro que Motta pode contar com ele "em todas as ocasiões".

O petista também elogiou a atuação do parlamentar à frente da Câmara, destacando a dificuldade do cargo e ressaltando que, apesar da juventude, Motta conseguiu aprovar pautas importantes, como a isenção do Imposto de Renda para parte da população e a reforma tributária.

Motta, por sua vez, definiu Lula como "muito habilidoso".

Leia Também:

Zé Cocá critica Lula e nega que tenha sido convidado para ser vice
De entregas à festa do PT: o que está por trás da vinda de Lula a Salvador
Em meio a crise com PSD da Bahia, Lula tem reunião com Otto e Wagner
Aproximação entre Lula e Motta pode destravar fim da escala 6x1

Segundo informações do Planalto, além de Motta, outros 29 deputados estiveram presentes, incluindo líderes de partidos do Centrão, como Dr. Luizinho (PP-RJ) e Pedro Lucas Fernandes (União Brasil-MA).

O senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, foi o único senador presente. O jantar começou por volta das 19h e encerrou às 22h.

Encontro com senadores

A expectativa é que Lula promova uma confraternização semelhante com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e líderes da Casa após o Carnaval.

A avaliação é que o quórum de senadores em Brasília ainda está baixo e que é melhor esperar o retorno de mais parlamentares.

Lula quer garantir, em seguida, a aprovação da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF).

x