Hugo Motta, Rui Costa e César Borges recebem honraria do TCM

Siga o A TARDE no Google

Evento vai ocorrer na véspera do aniversário de 55 anos de fundação do TCM-BA - Foto: Reprodução

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) realiza, na próxima segunda-feira, 9, às 10h, uma sessão solene para a entrega da Medalha de Mérito “Deputado Luís Eduardo Magalhães”.

Entre os agraciados estão o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e o ex-governador da Bahia, César Borges.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A honraria ao deputado Hugo Motta foi proposta pelo corregedor do TCM, conselheiro Plínio Carneiro Filho, em reconhecimento à sua liderança na aprovação da PEC 302/2017. Conhecida como "PEC da Essencialidade", a medida — aprovada com expressivos 414 votos — define as cortes de contas como órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública.

De acordo com Carneiro Filho, o empenho de Motta foi fundamental para garantir a independência institucional necessária à fiscalização dos recursos públicos.

Fortalecimento

A homenagem aos ex-governadores Rui Costa e César Borges foi uma iniciativa do presidente do TCM, conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto. O magistrado, que se aposenta compulsoriamente este ano ao completar 75 anos, destacou a importância de registrar o apoio dos gestores ao longo de sua trajetória na Corte.

"César Borges e Rui Costa contribuíram para o engrandecimento do TCM, dando as condições necessárias para que a Corte cumprisse seus deveres com os cidadãos", afirmou Francisco Netto.

Com a entrega, o tribunal completa o ciclo de homenagens aos ex-governadores com os quais o atual presidente conviveu; Antônio Carlos Magalhães, Paulo Souto e Jaques Wagner já haviam recebido a comenda.

Comenda

Criada em 2002, a medalha leva o nome de Luís Eduardo Magalhães em memória ao líder político baiano, reconhecido pelo espírito democrático e capacidade de diálogo.

A honraria é concedida criteriosamente: em mais de duas décadas, apenas nove personalidades foram agraciadas.

A solenidade de segunda-feira ocorre em um momento simbólico, na véspera do aniversário de 55 anos de fundação do TCM-BA.

No histórico de condecorados figuram nomes como os ministros do TCU, Bruno Dantas e Valmir Campello, e o ministro aposentado do STF, Ayres Britto.