Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

O QUE MUDA?

Mais cacau: Câmara define votação de novas regras para chocolate

Mudança é tratada como prioridade para a Bahia

Eduardo Dias de Brasília e Gabriela Araújo

Por Eduardo Dias de Brasília e Gabriela Araújo

16/03/2026 - 19:49 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Trufa Café da Chocolates Marrom Marfim, Pelourinho.
Trufa Café da Chocolates Marrom Marfim, Pelourinho. -

A fabricação de produtos derivados de cacau no Brasil deve ganhar regras mais rígidas nos próximos meses. Isso porque o regime de urgência estabelecido na proposta avançou na Câmara dos Deputados.

Nesta segunda-feira, 16, o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) definiu data para votação do mérito da proposta.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“É um projeto que a urgência já foi aprovada e o mérito deverá ser votado amanhã. É um projeto que trata sobre o preestabelecimento dos indíces do cacau e do chocolate, também da informação desse indíce para os consumidores”, disse Motta.

O novo projeto, relatado pelo deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA) na Câmara, quer elevar o padrão do produto que seja considerado chocolate pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Leia Também:

Em reunião com Jerônimo, Motta promete pautar projetos sobre o cacau
Saiba se preços na Páscoa mudam com suspensão da importação do cacau
Alckmin recebe Félix Mendonça Jr. para debater crise do cacau
Lula suspende importações de cacau da Costa do Marfim após apelo de baianos

O que trata o projeto de lei?

  • Mais cacau no chocolate: O projeto exige um mínimo de 35% de sólidos totais de cacau para que o produto seja classificado como chocolate (amargo ou meio amargo). Hoje, o regulamento atual exige apenas 25%.
  • Rótulos mais claros: As empresas serão obrigadas a destacar o percentual total de cacau na embalagem de forma visível.
  • Direito à informação: A medida se baseia no Código de Defesa do Consumidor, combatendo produtos que levam muito açúcar e gordura, mas pouco fruto na composição.
Crianças degustam petiscos de chocolate no Estande da CEPLAC, localizado no Pavilhão do Governo
Crianças degustam petiscos de chocolate no Estande da CEPLAC, localizado no Pavilhão do Governo | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Pauta prioritária: reunião em Salvador acelerou projeto na Câmara

O presidente Hugo Motta ainda lembrou que o tema é considerado prioritário para a Bahia e citou uma reunião que teve com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e a bancada baiana, durante a sua estadia em Salvador.

“Estive recentemente na Bahia, mais precisamente na semana passada, e lá fui cobrado pela bancada baiana e o governador Jerônimo. Nós estamos levando a pauta para Câmara nesta semana”, declarou o presidente.

Cacau fortalecido

Durante conversa com os jornalistas, Motta também destacou a importância de fortalecer o considerado joia branca do país e defendeu a proposição, de autoria do senador Zequinha Marinho (Podemos-TO).

“É um projeto que protege a produção nacional do cacau que, hoje, graças as últimas evoluções das pesquisas do Brasil, tem voltado com muita força. Nós queremos ajudar para que economicamente o cacau brasileiro possa estar sempre fortalecido e viabilizado”, concluiu.

Presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) durante coletiva de imprensa
Presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) durante coletiva de imprensa | Foto: Eduardo Dias | Ag. A TARDE

De onde vem a proposta?

O texto atual, de autoria do senador Zequinha Marinho, resgata uma ideia iniciada pela à época senadora Lídice da Mata (PSB). Na justificativa, o parlamentar diz que a intenção do projeto é proteger o consumidor e valorizar a produção de cacau, incentivando a indústria a entregar produtos mais saudáveis e autênticos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cacau Câmara dos Deputados chocolate

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Trufa Café da Chocolates Marrom Marfim, Pelourinho.
Play

Esquecido pelo Senado, Super MEI ganha sobrevida e avança na Câmara

Trufa Café da Chocolates Marrom Marfim, Pelourinho.
Play

Caso Master: prisão de Daniel Vorcaro é mantida após decisão do STF

Trufa Café da Chocolates Marrom Marfim, Pelourinho.
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Trufa Café da Chocolates Marrom Marfim, Pelourinho.
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

x