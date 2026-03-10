Menu
POLÍTICA
PRIORIDADE

Em reunião com Jerônimo, Motta promete pautar projetos sobre o cacau

Governador e presidente da Câmara se reuniram nesta segunda-feira, 9

Redação

Por Redação

10/03/2026 - 6:30 h

Jerônimo recebeu a bancada baiana e Hugo Motta em seu gabinete.
Jerônimo recebeu a bancada baiana e Hugo Motta em seu gabinete. -

Durante o encontro com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) nesta segunda-feira, 9, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), se comprometeu a pautar projetos de interesse da Bahia. Deputados federais baianos também participaram da reunião.

Dentre diversos assuntos tratados, o destaque ficou para a cadeia produtiva do cacau. Diversos deputados colocaram em suas falas a necessidade de ter esse assunto tratado na Câmara Federal.

Leia Também:

Jerônimo confirma que PSD terá vaga na chapa majoritária na Bahia
Saiba se preços na Páscoa mudam com suspensão da importação do cacau
Fim da escala 6x1: Paulo Azi despista sobre ser 'super relator' da proposta

"Nessa visita aqui ao Governo do Estado, pudemos discutir projetos estruturantes aqui da Bahia, como o projeto que trata dos interesses dos plantadores e produtores de cacau aqui do Estado", declarou Mota.

Uma sugestão da bancada baiana foi de ter um dia do Cacau na Câmara em que todos os projetos baianos, ou não, pudessem ser discutidos e votados em bloco na Câmara.

Deste modo, o presidente se comprometeu, assim que os líderes pautem a reunião com a presidência, para que seja agendada a data para discussão em plenário.

x