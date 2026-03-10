Em reunião com Jerônimo, Motta promete pautar projetos sobre o cacau

Siga o A TARDE no Google

Jerônimo recebeu a bancada baiana e Hugo Motta em seu gabinete. - Foto: Joá Souza/GOVBA

Durante o encontro com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) nesta segunda-feira, 9, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), se comprometeu a pautar projetos de interesse da Bahia. Deputados federais baianos também participaram da reunião.

Dentre diversos assuntos tratados, o destaque ficou para a cadeia produtiva do cacau. Diversos deputados colocaram em suas falas a necessidade de ter esse assunto tratado na Câmara Federal.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Nessa visita aqui ao Governo do Estado, pudemos discutir projetos estruturantes aqui da Bahia, como o projeto que trata dos interesses dos plantadores e produtores de cacau aqui do Estado", declarou Mota.

Uma sugestão da bancada baiana foi de ter um dia do Cacau na Câmara em que todos os projetos baianos, ou não, pudessem ser discutidos e votados em bloco na Câmara.

Deste modo, o presidente se comprometeu, assim que os líderes pautem a reunião com a presidência, para que seja agendada a data para discussão em plenário.