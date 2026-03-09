Jerônimo confirma que PSD terá vaga na chapa majoritária na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Jerônimo Rodrigues e aliados - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), confirmou nesta segunda-feira, 9, que o PSD pode ocupar uma vaga na chapa majoritária ao governo do estado nas eleições deste ano.

Apesar da saída do senador Angelo Coronel (PSD-BA), que migrou para a oposição, o petista afirmou que o partido presidido na Bahia pelo senador Otto Alencar “tem direito” a um dos espaços na composição.

“Já conversamos com o senador Otto Alencar, temos um compromisso com ele. Otto tem e terá direito a uma vaga na majoritária, mas estamos fechando esse acordo”, afirmou.

A declaração foi dada durante entrevista coletiva na inauguração do Centro Social Urbano (CSU), no bairro de Valéria, em Salvador.

Cenário político

A expectativa é que o PSD ocupe a vaga de vice-governador na chapa encabeçada por Jerônimo Rodrigues, que já teria dois nomes definidos para o Senado: Jaques Wagner (PT) e Rui Costa (PT).

Caso essa composição se confirme, o atual vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, ficaria de fora.

Em entrevista recente ao grupo Grupo A TARDE, o governador já havia sinalizado que a chapa governista ainda não estava fechada, dando a entender que faria alterações.