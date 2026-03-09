Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÕES

Jerônimo confirma que PSD terá vaga na chapa majoritária na Bahia

Governador fecha últimos detalhes de acordo com o presidente do partido

Ane Catarine

Por Ane Catarine

09/03/2026 - 11:00 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jerônimo Rodrigues e aliados
Jerônimo Rodrigues e aliados -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), confirmou nesta segunda-feira, 9, que o PSD pode ocupar uma vaga na chapa majoritária ao governo do estado nas eleições deste ano.

Apesar da saída do senador Angelo Coronel (PSD-BA), que migrou para a oposição, o petista afirmou que o partido presidido na Bahia pelo senador Otto Alencar “tem direito” a um dos espaços na composição.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Já conversamos com o senador Otto Alencar, temos um compromisso com ele. Otto tem e terá direito a uma vaga na majoritária, mas estamos fechando esse acordo”, afirmou.

A declaração foi dada durante entrevista coletiva na inauguração do Centro Social Urbano (CSU), no bairro de Valéria, em Salvador.

Leia Também:

Zé Cocá e Jerônimo: conversa definitiva define apoio às eleições
Jerônimo e mais 15: veja as apostas do PT para governador em 2026
PT cria colegiados territoriais para organizar campanha de Jerônimo na Bahia

Cenário político

A expectativa é que o PSD ocupe a vaga de vice-governador na chapa encabeçada por Jerônimo Rodrigues, que já teria dois nomes definidos para o Senado: Jaques Wagner (PT) e Rui Costa (PT).

Caso essa composição se confirme, o atual vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, ficaria de fora.

Em entrevista recente ao grupo Grupo A TARDE, o governador já havia sinalizado que a chapa governista ainda não estava fechada, dando a entender que faria alterações.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Jerônimo Rodrigues otto alencar PSD PT

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jerônimo Rodrigues e aliados
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Jerônimo Rodrigues e aliados
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Jerônimo Rodrigues e aliados
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Jerônimo Rodrigues e aliados
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x