Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÕES

Zé Cocá e Jerônimo: conversa definitiva define apoio às eleições

Segundo deputado estadual Niltinho (PP), prefeito de Jequié vem sendo convidado pelos demais pepistas a migrar para uma sigla da base de Jerônimo

Ane Catarine e Yuri Abreu

Por Ane Catarine e Yuri Abreu

05/03/2026 - 10:46 h | Atualizada em 05/03/2026 - 12:22

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Prefeito de Jequié, Zé Cocá, e Jerônimo Rodrigues
Prefeito de Jequié, Zé Cocá, e Jerônimo Rodrigues -

O prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), deve ter uma conversa definitiva com a cúpula do governo Jerônimo Rodrigues (PT) para definir se embarca no grupo de legendas que dá suporte ao petista ou se continua a fazer oposição ao Palácio de Ondina.

A confirmação foi dada pelo deputado estadual Niltinho (PP), na manhã desta quinta-feira, 5, durante agenda de Jerônimo em Salvador. Segundo ele, o encontro para o martelo ser batido deve ocorrer entre os dias 15 e 16 deste mês.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Cacá Leão faz aposta sobre Zé Cocá após "assédio" de Jerônimo
Zé Cocá critica Lula e nega que tenha sido convidado para ser vice
Apoio firmado? Zé Cocá divide palanque com Jerônimo, Rui e Wagner em Jequié

Niltinho é um dos parlamentares da sigla que podem deixar o Progressistas já a partir de hoje, com a abertura da janela partidária — além dele, outros três deputados da sigla na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) vão deixar o ninho pepista após o partido, em nível nacional, decidir fazer oposição ao presidente Lula (PT).

Um deles é Hassan Iosseff, muito ligado a Zé Cocá na região de Jequié — o parlamentar estaria com o caminho pavimentado para ir ao PSB. Os socialistas, neste sentido, ainda como forma de fortalecer a base de Jerônimo no interior, têm sondado o gestor jequieense para ingressar em seus quadros.

Desejo

"Zé Cocá, todos sabem que é também do nosso partido. É um aliado nosso, um aliado que a gente tem convidado também para que a gente faça o movimento em conjunto. Combinamos com o prefeito Zé [...] Ele terá ainda uma nova conversa com o governo entre os dias 15 e 16 deste mês. A partir daí, nós vamos ser mais contundentes dentro da decisão", afirmou Niltinho.

"O desejo é de ter o prefeito de Jequié junto com a gente. Um prefeito que vem se destacando, tem um alinhamento forte com a gente. Ele foi inclusive colega meu e dos demais deputados de bancada quando deputado estadual. Então, são alguns pontos que ainda são necessários para serem interligados e, a partir daí, a gente toma decisão", acrescentou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Jerônimo Rodrigues Niltinho ZÉ COCÁ

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prefeito de Jequié, Zé Cocá, e Jerônimo Rodrigues
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Prefeito de Jequié, Zé Cocá, e Jerônimo Rodrigues
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Prefeito de Jequié, Zé Cocá, e Jerônimo Rodrigues
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Prefeito de Jequié, Zé Cocá, e Jerônimo Rodrigues
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x