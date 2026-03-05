Zé Cocá e Jerônimo: conversa definitiva define apoio às eleições

Prefeito de Jequié, Zé Cocá, e Jerônimo Rodrigues - Foto: Reprodução/Flickr

O prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), deve ter uma conversa definitiva com a cúpula do governo Jerônimo Rodrigues (PT) para definir se embarca no grupo de legendas que dá suporte ao petista ou se continua a fazer oposição ao Palácio de Ondina.

A confirmação foi dada pelo deputado estadual Niltinho (PP), na manhã desta quinta-feira, 5, durante agenda de Jerônimo em Salvador. Segundo ele, o encontro para o martelo ser batido deve ocorrer entre os dias 15 e 16 deste mês.

Niltinho é um dos parlamentares da sigla que podem deixar o Progressistas já a partir de hoje, com a abertura da janela partidária — além dele, outros três deputados da sigla na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) vão deixar o ninho pepista após o partido, em nível nacional, decidir fazer oposição ao presidente Lula (PT).

Um deles é Hassan Iosseff, muito ligado a Zé Cocá na região de Jequié — o parlamentar estaria com o caminho pavimentado para ir ao PSB. Os socialistas, neste sentido, ainda como forma de fortalecer a base de Jerônimo no interior, têm sondado o gestor jequieense para ingressar em seus quadros.

Desejo

"Zé Cocá, todos sabem que é também do nosso partido. É um aliado nosso, um aliado que a gente tem convidado também para que a gente faça o movimento em conjunto. Combinamos com o prefeito Zé [...] Ele terá ainda uma nova conversa com o governo entre os dias 15 e 16 deste mês. A partir daí, nós vamos ser mais contundentes dentro da decisão", afirmou Niltinho.

"O desejo é de ter o prefeito de Jequié junto com a gente. Um prefeito que vem se destacando, tem um alinhamento forte com a gente. Ele foi inclusive colega meu e dos demais deputados de bancada quando deputado estadual. Então, são alguns pontos que ainda são necessários para serem interligados e, a partir daí, a gente toma decisão", acrescentou.