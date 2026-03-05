Menu
OBRAS

Salvador 477 anos: Jerônimo anuncia restauro da Faculdade de Medicina

Anúncios foram feitos pelo governador durante agenda em Salvador, nesta quinta-feira, 5

Ane Catarine e Yuri Abreu

Por Ane Catarine e Yuri Abreu

05/03/2026 - 9:51 h

Governador 477 anos
Governador 477 anos -

O governo do Estado apresentou, nesta quinta-feira, 5, uma série de investimentos voltados à parte histórica, em Salvador, no mês em que a capital baiana completa 477 anos.

Os anúncios foram feitos pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), durante cerimônia no Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB), na Baixa de Quintas, que marcou o reconhecimento da UNESCO ao acervo existente no local, cuja origem vem desde o período colonial e da escravidão.

Sediado no Solar da Quinta, o imóvel é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1949.

Licitações

Na oportunidade, o petista anunciou também a obra de restauro da Fonte Histórica do APEB e autorizou a abertura do processo licitatório para contratação do projeto de restauro da Faculdade de Medicina da Bahia, no âmbito do Novo PAC.

"No mês de aniversário de Salvador, a gente vai começar a fazer as entregas. Aqui na APEB, a gente vai restaurar a fonte para que ela volte a funcionar como no passado, sendo devolvida à população. As pessoas vão poder vir aqui no final de semana com suas famílias, assim como os jovens conhecer a nossa história", disse o governador.

"Além dessa restauração da fonte, nós estamos também, junto com o Ministério da Cultura apresentando um bloco de investimentos aqui na Bahia, a exemplo da ordem de serviço para a licitação para uma elaboração do projeto de restauração, de recomposição da nossa escola de medicina no Pelourinho", completou Jerônimo.

faculdade de medicina Jerônimo Rodrigues pelourinho Salvador

