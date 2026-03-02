MOBILIDADE
Venda do antigo Centro de Convenções: Jerônimo revela detalhes
Governador foi questionado sobre o assunto pelo Portal A TARDE, em agenda nesta segunda-feira, 2
Por Yuri Abreu
Siga o A TARDE no Google
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), trouxe mais detalhes, na manhã desta segunda-feira, 2, sobre o processo de venda do antigo Centro de Convenções, no bairro do Stiep, em Salvador. Ele falou sobre o assunto durante agenda na capital baiana após ser perguntado pelo Portal A TARDE.
Na ocasião, ao lado do ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, lançou o mais novo programa da pasta, “Brasil mais Crédito para o Turismo”. A ação tem foco exclusivo no atendimento aos prestadores de serviços turísticos de todo o país para viabilizar o acesso ao crédito do Fundo Geral de Turismo (Fungetur).
De acordo com Feliciano, serão disponibilizados pela iniciativa, em todo o país, cerca de R$ 826 milhões. Desse total, R$ 215 serão direcionados para a Bahia, entre empreendedores individuais, microempresários e guias de turismo.
Leia Também:
E o Centro de Convenções?
Construído em 1979, o Centro de Convenções da Bahia ocupa uma área de 153 mil metros quadrados, dos quais 57 mil de área construída. A edificação se destaca pelas esculturas e pinturas à frente do prédio, mas está sem uso há quase dez anos.
Ao lado de outras estruturas pertencentes ao Estado, como o Colégio Estadual Odorico Tavares e as antigas sedes do Departamento de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e da Estação Rodoviária, que ficam na Avenida ACM, o Centro de Convenções vive a expectativa pela sua destinação à iniciativa privada.
Conforme Jerônimo Rodrigues, a tendência é a de que o processo de venda do terreno do seja finalizado até dezembro deste ano.
"Foi publicada a venda do atual terreno. Nós temos a expectativa de que a gente possa fazer o planejamento dentro do nosso programa de ação até dezembro", afirmou o governador.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes