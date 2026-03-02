Venda do antigo Centro de Convenções: Jerônimo revela detalhes

Antigo Centro de Convenções teve as atividades paralisadas em maio de 2015 - Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), trouxe mais detalhes, na manhã desta segunda-feira, 2, sobre o processo de venda do antigo Centro de Convenções, no bairro do Stiep, em Salvador. Ele falou sobre o assunto durante agenda na capital baiana após ser perguntado pelo Portal A TARDE.

Na ocasião, ao lado do ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, lançou o mais novo programa da pasta, “Brasil mais Crédito para o Turismo”. A ação tem foco exclusivo no atendimento aos prestadores de serviços turísticos de todo o país para viabilizar o acesso ao crédito do Fundo Geral de Turismo (Fungetur).

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

De acordo com Feliciano, serão disponibilizados pela iniciativa, em todo o país, cerca de R$ 826 milhões. Desse total, R$ 215 serão direcionados para a Bahia, entre empreendedores individuais, microempresários e guias de turismo.

E o Centro de Convenções?

Construído em 1979, o Centro de Convenções da Bahia ocupa uma área de 153 mil metros quadrados, dos quais 57 mil de área construída. A edificação se destaca pelas esculturas e pinturas à frente do prédio, mas está sem uso há quase dez anos.

Ao lado de outras estruturas pertencentes ao Estado, como o Colégio Estadual Odorico Tavares e as antigas sedes do Departamento de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e da Estação Rodoviária, que ficam na Avenida ACM, o Centro de Convenções vive a expectativa pela sua destinação à iniciativa privada.

Conforme Jerônimo Rodrigues, a tendência é a de que o processo de venda do terreno do seja finalizado até dezembro deste ano.

"Foi publicada a venda do atual terreno. Nós temos a expectativa de que a gente possa fazer o planejamento dentro do nosso programa de ação até dezembro", afirmou o governador.