Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FOCO

Jerônimo minimiza dados de pesquisas e reafirma agenda de gestão

Chefe do Executivo estadual afirmou que prioridade permanece na execução de metas do governo

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

26/02/2026 - 16:27 h | Atualizada em 26/02/2026 - 19:44

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Governador ressalta que pesquisas representam "retrato do momento"
Governador ressalta que pesquisas representam "retrato do momento" -

Em meio à divulgação de novos levantamentos de aprovação popular e intenções de voto, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), adotou um tom de cautela e pragmatismo. Durante entrevista ao A TARDE Cast, nesta quinta-feira, 26, sob ancoragem de Yuri Abreu e Eduardo Dias.

Ao ser questionado sobre os números mais recentes para o cenário nacional, Jerônimo comentou os resultados da recente pesquisa Atlas Intel, encomendada pelo Grupo A TARDE, que testou o desempenho do presidente Lula contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) em cinco cenários distintos.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para o chefe do Executivo baiano, a pontuação do clã Bolsonaro não reflete necessariamente a força individual do senador, mas sim a consolidação de um nicho de mercado eleitoral que votaria em qualquer nome indicado pela ala direitista.

Sobre os números que colocam Lula à frente de Flávio, Jerônimo adotou um tom de cautela técnica, mas foi incisivo na leitura política do "teto" da oposição.

“Olha, também não estudei para ver qual foi o cenário que repercutiu. A gente sabe que o bolsonarismo tem por baixo os 20% ou 30% dele. Na minha avaliação, sem qualquer desmerecimento por qualquer candidato, é que se botar qualquer pessoa ali já sai juntando isso”, disse o governador.

A fala sugere que a estratégia do PT vai ser focar na comparação de projetos e na manutenção da base aliada, tratando a candidatura de Flávio Bolsonaro — ou de outros nomes da oposição — como um fenômeno de transferência de votos do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A pesquisa mencionada testou a resiliência de Lula frente a diferentes nomes da direita. Embora Lula lidere nos cenários contra Flávio Bolsonaro, os dados mostram uma polarização ainda acentuada no país.

Cenário local

Sobre recentes números que refletem a disputa na Bahia, o chefe do Executivo estadual afirmou que a prioridade permanece na execução de metas do governo, desvinculando o ritmo da gestão dos índices de popularidade momentâneos.

Para Jerônimo, as pesquisas representam um "retrato do momento" que não deve ditar a estratégia de longo prazo do Estado. O governador destacou que, embora os dados ofereçam um panorama das percepções locais, o compromisso principal é com a continuidade das entregas.

"Ainda não analisei a pesquisa. Independente do que a pesquisa diz, vou continuar trabalhando. Meu desejo é esse", declarou o governador.

Pragmatismo político

A fala reflete uma postura comum em líderes que buscam evitar o "clima de já ganhou" ou o desgaste por oscilações negativas. Jerônimo pontuou que as variações regionais são naturais, mas que o foco técnico da equipe não vai ser alterado por variações estatísticas.

"As pesquisas às vezes veem uma vantagem aqui e outra ali, mas não me apego a isso. Sei que preciso trabalhar, pois a pesquisa é algo pontual e de momento", afirmou Rodrigues.

A declaração surge em um momento em que a oposição e a base aliada começam a desenhar o tabuleiro para os próximos ciclos políticos.

Estratégia

A fala do governador reforça a estratégia do grupo governista de nacionalizar o debate na Bahia, vinculando os adversários locais à figura de Bolsonaro — que possui altos índices de rejeição no estado, onde o presidente Lula tradicionalmente obtém vitórias expressivas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições bahia Gestão Pública Jerônimo Rodrigues Oposição e Governo Pesquisas de Opinião Pragmatismo Político

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Governador ressalta que pesquisas representam "retrato do momento"
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Governador ressalta que pesquisas representam "retrato do momento"
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Governador ressalta que pesquisas representam "retrato do momento"
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Governador ressalta que pesquisas representam "retrato do momento"
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

x