Bahia libera R$ 215 milhões para prestadores de serviços turísticos

Lançamento do programa Brasil Mais Crédito para o Turismo, em Salvador - Foto: Shirley Stolze/ Ag. A TARDE

Prestadores de serviços turísticos da Bahia e de todo o país já podem contar, a partir desta segunda-feira, 2, com o programa Brasil Mais Crédito para o Turismo, que amplia a oferta de financiamento por meio do Fundo Geral de Turismo (Fungetur). A iniciativa foi lançada na manhã de hoje, em Salvador.

Na primeira etapa, serão disponibilizados R$ 215 milhões em financiamentos para a Bahia. No total, o programa prevê R$ 826 milhões em crédito em todo o país.

Em declaração à imprensa durante a cerimônia de lançamento, o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, explicou que se trata de uma ação nacional em parceria com estados e municípios.

Iniciamos hoje uma caravana pelo Brasil, podendo ofertar à população R$ 826 milhões. Aqui na Bahia, estamos colocando até R$ 215 milhões. Sabemos que turismo se faz com planejamento e estratégia, mas principalmente com oportunidade Gustavo Feliciano - Ministro do Turismo

Ministro do Turismo, Gustavo Feliciano | Foto: Shirley Stolze/ Ag. A TARDE

Expectativa de aumentar o crédito

Ao recepcionar o ministro na capital baiana, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou que há expectativa de ampliação da linha de crédito no estado diante do desempenho do setor.

“A Bahia vem se destacando [no turismo]. Somente nos dois primeiros meses do ano, já registramos quase quatro milhões de turistas, com mais de 70 países visitando a nossa querida Bahia. Estamos com a expectativa de chegar a quase R$ 300 milhões desse financiamento, mas espero que a gente possa ultrapassar”, afirmou.

Governador da Bahia, Jeronimo Rodrigues | Foto: Shirley Stolze/ Ag. A TARDE

Entenda o novo programa federal

Além de liberar recursos do Fungetur, o programa também oferece suporte para regularização no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), exigência obrigatória para acesso às linhas de crédito.

A iniciativa inclui ainda a possibilidade de inserção no Mapa do Turismo Brasileiro, instrumento que orienta políticas públicas do setor e permite que municípios tenham acesso a programas e investimentos federais.

Como serão os atendimentos?

Os atendimentos serão realizados de forma simultânea e organizados por segmentos do turismo. Profissionais do setor poderão receber orientação individualizada, incluindo apoio para regularização e manutenção no Cadastur.

Quais são os pré-requisitos para garantir o crédito?

Para solicitar o financiamento, é necessário:

Estar cadastrado no Cadastur: trata-se do sistema do Ministério do Turismo que reúne prestadores de serviços turísticos em atividade no país

Realizar cadastro gratuito pelo site www.cadastur.turismo.gov.br

Podem se registrar:

Bugueiros

Transportadores turísticos

Pequenas pousadas

Agências de viagem

Locadoras de veículos

Cafeterias

Bares e restaurantes

Organizadores de passeios

Outros profissionais do setor turístico

Com o cadastro em situação “regular” ou “em implantação” e o certificado emitido, o empresário já poderá buscar o financiamento junto às instituições financeiras credenciadas ao Fungetur.