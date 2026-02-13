ELEIÇÕES 2026
Cacá Leão faz aposta sobre Zé Cocá após "assédio" de Jerônimo
Secretário de governo também foi abordado sobre a situação do senador Angelo Coronel
Por Ane Catarine, Luiza Nascimento e Yuri Abreu
O secretário municipal de governo, Cacá Leão (PP), afirmou nesta sexta-feira, 13, que acredita na permanência do prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), na base de oposição ao Palácio de Ondina e defendeu que o correligionário seja na vice na chapa majoritária para o pleito de outubro.
Nos últimos dias, Cocá foi visto em diversas agendas ao lado de Jerônimo Rodrigues (PT), o que acendeu as especulações de que o gestor municipal — até então crítico do governo — poderia mudar de lado antes das eleições.
"Zé, é um grande quadro do Progressistas, é um grande quadro da política da Bahia [...] a história dele fala por si só. Eu particularmente acredito, tenho defendido que ele permaneça conosco, que ele esteja conosco. Eu inclusive já defendi que Zé Cocá seja o nome do Progressistas apresentado para compor uma possível chapa com ACM Neto, na condição de vice-governador, acho que ele representa bem o interior", afirmou Cacá.
O secretário acredita que, apesar do "flerte" do governo, Zé Cocá deve mesmo seguir na base oposicionista. Cacá Leão aproveitou para tecer críticas a gestão Jerônimo Rodrigues (PT).
"O desejo de mudança que toma conta da Bahia, ele também sente lá em Jequié. A gente tem hoje um governo que não atende com as expectativas dos baianos, e os baianos querem mudar, e eu tenho certeza que o Zé Cocá vai ser peça-chave nesse processo de mudança", completou.
Angelo Coronel
Sobre o senador Angelo Coronel, que em breve deve deixar o PSD em direção a uma sigla da base de oposição ao governo da Bahia, Cacá Leão relembrou a amizade do pessedista com o pai, o deputado federal João Leão (PP), e disse que Coronel é o senador, dos três baianos, o que representa verdadeiramente o desejo dos municípios.
"Não é à toa que tem tido a declaração de apoio de diversos prefeitos, de diversos vereadores, pelo trabalho que ele faz e a defesa que ele faz. Ele ontem já se encontrou com o prefeito Bruno Reis, com ACM Neto [...] Ele vai precisar definir, nos próximos dias, logo depois do Carnaval", disse Cacá, ressaltando o convite feito a ele para ingressar nos quadros do PP.
"Já fiz o convite também para que ele, se do desejo dele, que venha para o Progressistas, ingressar nas nossas fileiras, engrossar o nosso time, tanto ele quanto os deputados Diego Coronel, Coronel Filho, e tantos amigos que acompanham o senador Coronel", completou.
