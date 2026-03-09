Jerônimo recebe Hugo Motta e reforça diálogo com bancada federal

Siga o A TARDE no Google

Jerônimo e Hugo Motta se reuniram com a bancada baiana nesta segunda. - Foto: Joá Souza / GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) recebeu, nesta segunda-feira, 9, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em Salvador. O encontro reuniu secretários estaduais e deputados federais da bancada baiana, e reforçou a importância do diálogo permanente entre os poderes.

Para Jerônimo, a aproximação com a presidência da Câmara e com a bancada federal é fundamental para garantir agilidade na tramitação de propostas e na viabilização de investimentos.

“Nesse momento conversamos sobre projetos estruturantes, como a ampliação de metrô, construção do VLT, PL do cacau e outras demandas prioritárias”, destacou o governador.

“Reafirmo que deixo sempre as portas abertas ao governador Jerônimo, ao seu governo, para que juntos possamos trabalhar em parceria pela Bahia e pelo Brasil”, destacou o presidente da Câmara.