Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENCONTRO INSTITUCIONAL

Jerônimo recebe Hugo Motta e reforça diálogo com bancada federal

Governador recebeu da Câmara dos Deputados em seu gabinete nesta segunda-feira, 9

Redação

Por Redação

09/03/2026 - 20:59 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jerônimo e Hugo Motta se reuniram com a bancada baiana nesta segunda.
Jerônimo e Hugo Motta se reuniram com a bancada baiana nesta segunda. -

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) recebeu, nesta segunda-feira, 9, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em Salvador. O encontro reuniu secretários estaduais e deputados federais da bancada baiana, e reforçou a importância do diálogo permanente entre os poderes.

Para Jerônimo, a aproximação com a presidência da Câmara e com a bancada federal é fundamental para garantir agilidade na tramitação de propostas e na viabilização de investimentos.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Jerônimo confirma que PSD terá vaga na chapa majoritária na Bahia
Mata de São João registra eleitorado maior que população total
Avante anuncia 'pacote' de deputados filiados na Alba

“Nesse momento conversamos sobre projetos estruturantes, como a ampliação de metrô, construção do VLT, PL do cacau e outras demandas prioritárias”, destacou o governador.

“Reafirmo que deixo sempre as portas abertas ao governador Jerônimo, ao seu governo, para que juntos possamos trabalhar em parceria pela Bahia e pelo Brasil”, destacou o presidente da Câmara.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bancada federal Câmara dos Deputados hugo motta Investimentos na Bahia Jerônimo Rodrigues Projetos Estruturantes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jerônimo e Hugo Motta se reuniram com a bancada baiana nesta segunda.
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Jerônimo e Hugo Motta se reuniram com a bancada baiana nesta segunda.
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Jerônimo e Hugo Motta se reuniram com a bancada baiana nesta segunda.
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Jerônimo e Hugo Motta se reuniram com a bancada baiana nesta segunda.
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x