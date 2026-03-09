Mata de São João registra eleitorado maior que população total

Cenário levanta suspeitas graves de fraude eleitoral e transferência irregular de títulos - Foto: Reprodução

Um fenômeno matemático impossível intriga a população de Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador. Cruzamentos de dados oficiais realizados este mês revelam que o município possui mais eleitores aptos a votar do que o próprio total de pessoas residentes na cidade. O cenário levanta suspeitas graves de fraude eleitoral e transferência irregular de títulos.

De acordo com o último censo do IBGE, a população residente de Mata de São João é de 42.566 pessoas. No entanto, dados atualizados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para janeiro de 2025 registram um eleitorado apto de 42.622 cidadãos.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na prática, isso significa que mais de 100% da população seria composta por votantes — um cenário que ignora a existência de crianças e adolescentes abaixo da idade eleitoral.

Conta não fecha

A inconsistência torna-se ainda mais nítida quando analisamos o Censo Escolar 2025. Somente na rede de ensino, da creche aos anos finais do fundamental, o município contabiliza 9.777 alunos que, por lei (Resolução nº 3/2005 do CNE), têm idade entre 0 e 14 anos. Ou seja, são quase 10 mil cidadãos que, obrigatoriamente, não votam.

Ao subtrair esse grupo da população total, o número real de possíveis eleitores deveria girar em torno de 32.789. Contudo, o tribunal registra quase 10 mil nomes a mais do que o teto demográfico permitido pela realidade local.

Turismo eleitoral

Ainda de acordo com a denúncia, a cidade vive um movimento constante de transferências de títulos, muitas vezes sob suspeita de falsificação de comprovantes de residência.

O alvo principal das irregularidades estaria na faixa de voto obrigatório, já que o eleitorado facultativo, que são jovens de 16 e 17 anos, além de idosos acima de 70, representa uma parcela pequena do montante total.

Sob pressão

Tal "inchaço" artificial do eleitorado pode desequilibrar pleitos e comprometer a soberania do voto popular em Mata de São João. A expectativa recai sobre a Justiça Eleitoral, que pode ser acionada para realizar uma revisão rigorosa do eleitorado, exigindo recadastramento e comprovação efetiva de vínculo domiciliar para expurgar títulos irregulares.

A reportagem procurou a Prefeitura de Mata de São João e ainda aguarda resposta aos questionamentos.