ENIGMA

Mata de São João registra eleitorado maior que população total

Dados apontam que quase 10 mil crianças estariam votando nas eleições do município

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

09/03/2026 - 18:40 h

Cenário levanta suspeitas graves de fraude eleitoral e transferência irregular de títulos
Cenário levanta suspeitas graves de fraude eleitoral e transferência irregular de títulos

Um fenômeno matemático impossível intriga a população de Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador. Cruzamentos de dados oficiais realizados este mês revelam que o município possui mais eleitores aptos a votar do que o próprio total de pessoas residentes na cidade. O cenário levanta suspeitas graves de fraude eleitoral e transferência irregular de títulos.

De acordo com o último censo do IBGE, a população residente de Mata de São João é de 42.566 pessoas. No entanto, dados atualizados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para janeiro de 2025 registram um eleitorado apto de 42.622 cidadãos.

Na prática, isso significa que mais de 100% da população seria composta por votantes — um cenário que ignora a existência de crianças e adolescentes abaixo da idade eleitoral.

Conta não fecha

A inconsistência torna-se ainda mais nítida quando analisamos o Censo Escolar 2025. Somente na rede de ensino, da creche aos anos finais do fundamental, o município contabiliza 9.777 alunos que, por lei (Resolução nº 3/2005 do CNE), têm idade entre 0 e 14 anos. Ou seja, são quase 10 mil cidadãos que, obrigatoriamente, não votam.

Ao subtrair esse grupo da população total, o número real de possíveis eleitores deveria girar em torno de 32.789. Contudo, o tribunal registra quase 10 mil nomes a mais do que o teto demográfico permitido pela realidade local.

Turismo eleitoral

Ainda de acordo com a denúncia, a cidade vive um movimento constante de transferências de títulos, muitas vezes sob suspeita de falsificação de comprovantes de residência.

O alvo principal das irregularidades estaria na faixa de voto obrigatório, já que o eleitorado facultativo, que são jovens de 16 e 17 anos, além de idosos acima de 70, representa uma parcela pequena do montante total.

Sob pressão

Tal "inchaço" artificial do eleitorado pode desequilibrar pleitos e comprometer a soberania do voto popular em Mata de São João. A expectativa recai sobre a Justiça Eleitoral, que pode ser acionada para realizar uma revisão rigorosa do eleitorado, exigindo recadastramento e comprovação efetiva de vínculo domiciliar para expurgar títulos irregulares.

A reportagem procurou a Prefeitura de Mata de São João e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

